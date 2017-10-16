Для россиян придумали новый денежный сбор

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предлагают ввести новый сбор с населения на оказание улучшенных услуг в сферах образования и медицины. Подчеркивается, что он будет добровольным.

Специалисты считают, что нововведение поможет увеличить доходную часть бюджета и решит кадровый вопрос в данных отраслях в регионах.

Систему дополнительных сборов с населения на образование, медицину и инфраструктуру эксперты предлагают в качестве альтернативы идее Минфина повысить доходы бюджета за счет "обеления" экономики. В ВШЭ считают, что она себя не оправдает.

Эксперты вуза уверены, что более половины домохозяйств готовы делать целевые отчисления за бюджетные услуги повышенного качества. По мнению ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, в первую очередь это касается образования, передает РБК. Ранее он отметил, что нехватка профессиональных кадров и средств в региональных бюджетах – наиболее актуальные вопросы, которые нужно решить при принятии федерального бюджета 2018–2020 годов.

Как следует из заключения специалистов, введение такого сбора позволит в ближайшие годы привлечь средства, эквивалентные 2-3% доходов населения. Эксперты ВШЭ отмечают, что с 2007 по 2015 годы, когда Россия снижала расходы на здравоохранение и образование, в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сложилась обратная ситуация.