Проезд в московском метро заметно подорожает

С нового года в Москве вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость наиболее востребованных у пассажиров безлимитных билетов останется на прежнем уровне.

С 1 января 2017 года в Москве за одну поездку по карте "Тройка" будет списываться 35 рублей. Стоимость поездки по тарифу "90 минут" на двух видах транспорта составит 54 рубля.

Проездной на 60 поездок с нового года вырастет в цене с 1570 до 1700 рублей. Билет на одну поездку в метро подорожает с 50 до 55 рублей, сообщает сайт "Московского транспорта".

Пассажиры, которые пользуются едиными безлимитными билетами, изменений не почувствуют. Их стоимость останется прежней. Это касается безлимитных проездных на все доступные сроки действия.

Также неизменными останутся и льготы. Стоимость проезда для студентов повысится незначительно – от десяти до 15 рублей в месяц. Цены на проездные для столичных школьников и студентов остаются самыми низкими среди крупнейших городов России. По-прежнему бесплатным будет проезд для пенсионеров, ветеранов и членов многодетных семей.

А для тех, кто пользуется бесконтактной оплатой проезда при помощи банковских карт и мобильных телефонов с NFC-соединением, стоимость одной поездки снизится. С нового года со счета будут списываться 40 рублей, что на десять рублей меньше, чем сейчас.

Напомним, как повышалась стоимость разового проезда в столичной подземке за последние годы. Так, в 2004 году билет стоил 10 рублей, в 2005-м – 13, в 2006-м – 15, в 2007-м – 17, в 2008-м – 19, в 2009-м – 22, в 2010-м – 26, в 2011-м – 28, в 2012-м – 30, в 2013-м – 40, а с 2014 года и по настоящее время – 50 рублей за одну поездку.