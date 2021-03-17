Глава Минкультуры оценила выставку в Подземном музее парка Зарядье "Крым. История"

В Москве в парке Зарядье открылась выставка "Крым. История". Она собрала уникальные фото с видами городов, прибрежных поселений, морских и горных пейзажей. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что выставка предназначена для всей семьи.
На снимках и уникальных документах выставки посетители познакомятся с историей и бытом, невероятной красоты пейзажами, уникальными архивами Ялтинской конференции, быт царской семьи, увлекательные детали жизни местных жителей. Экспозиция собрала более ста снимков, среди которых старинные карты, планы и гравюры.
Отдельный раздел посвящен крымской резиденции Российского императорского дома. Здесь посетители увидят старый Ливадийский дворец, новый дворец Николая II, императорская яхта "Штандарт", Ливадийский парк. Также можно увидеть снимки царской семьи, отдыхающей в своей крымской резиденции.
Один из важнейших разделов выставки посвящен Черноморскому флоту и его основной базе – городу Севастополю. Здесь представлены дореволюционные и советские снимки кораблей Черноморского флота, боевых походов и учений, российских и советских матросов и офицеров.
Много снимков на выставке посвящено периоду Великой Отечественной войны. Это яркие кадры фотохроники боев за освобождение Крыма.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Отбеливающие пасты
Дьяволы существуют
Какая разница сколько лет?
Подскажите что мне делать?
На курорты со справкой
Сила воли