Автограф Достоевского ушел с молотка за 5,5 миллиона

Уникальный автограф Федора Достоевского, который тот оставил на книге "Записки из Мертвого дома" издания 1875 года, был продан за рекордные 5,5 миллиона рублей, передает RT. В Российском аукционном доме отметили, что это самый дорогой лот, который когда либо уходил у них с молотка. Тем не менее, такая цена полностью оправдана и соответствует исторической ценности оставленного писателем послания. В нем на титульной странице книги он обращается к своей семье.
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