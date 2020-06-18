Автограф Достоевского ушел с молотка за 5,5 миллиона

Уникальный автограф Федора Достоевского, который тот оставил на книге "Записки из Мертвого дома" издания 1875 года, был продан за рекордные 5,5 миллиона рублей, передает RT. В Российском аукционном доме отметили, что это самый дорогой лот, который когда либо уходил у них с молотка. Тем не менее, такая цена полностью оправдана и соответствует исторической ценности оставленного писателем послания. В нем на титульной странице книги он обращается к своей семье.