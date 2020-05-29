Американский режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия. По мнению кинодеятеля, самой выдающейся картиной является "Социальная сеть" Дэвида Финчера.
Лента увидела свет в 2010 году. Как передает ToDay News Ufa, "Социальная сеть" повествует об истории создания Марком Цукербергом социальной сети "Фейсбук". Роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг, Джастин Тимберлейк и Эндрю Гарфилд.
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