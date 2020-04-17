Звезда фильма "Июльский дождь" скончалась после тяжелой болезни

Известная актриса Евгения Уралова скончалась на 80-м году жизни в Израиле. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.
Отмечается, что артистка длительное время боролась с тяжелым заболеванием. Дата и место прощания станут известны позднее.
Напомним, Евгения Уралова снялась в фильмах "Июльский дождь", "Аты-баты, шли солдаты", а также в сериале "Дети Арбата". В 1994 году ей присвоили звание "Заслуженная артистка России".
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