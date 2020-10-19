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Культура

Умер заразившийся коронавирусом основатель театра "Тень"

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Основатель и художественный руководитель театра "Тени" Илья Эпельбаум ушел из жизни в возрасте 59 лет, передает "Экспресс газета". Сообщается, что незадолго до этого он заболел коронавирусом. Близкие Эпельбаума рассказывали, что тот находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Автор: 19 октября 2020, 13:49 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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