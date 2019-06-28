Фестиваль Park Live пройдет в Москве

Международный музыкальный фестиваль Park Live, как и в прошлом году, пройдет на территории Парка Горького с 12 по 14 июля 2019 года. Среди хедлайнеров трехдневного рок-марафона – Bring Me The Horizon (12 июля), Thirty Seconds to Mars (13 июля) и Die Antwoord (14 июля). На сцене также выступят Nothing But Thieves, SWMRS, Elder Island, Pale Waves и многие другие. Некоторые из них в рамках мероприятия приедут в Россию впервые.
В свою очередь, поклонников отечественной музыки на фестиваль привлечет группа Дельфин. Билеты можно приобрести как на все три дня, так и на конкретные даты.
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