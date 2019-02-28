Дидье Маруани (Space): Я не скучаю по России 80-х годов

Легендарная французская группа Space приготовила подарок столичной публике. 3 марта в Крокус Сити Холле музыканты дадут единственный концерт, приуроченный к 40-летию коллектива. Зрителей обещают поразить космическим звуком, запоминающимся световым шоу и яркими спецэффектами. Накануне выступления лидер коллектива Дидье Маруани пообщался с "Дни.ру" и рассказал о своей любви к России, о трудностях работы в нашей стране и грандиозных планах на будущее.

Ваше турне посвящено 40-летию группы Space. 40 лет – это много или мало? Как складывался путь – постоянно вверх или же падения чередуются со взлетами?

На протяжении всей моей творческой жизни мне посчастливилось постоянно развиваться, как мне кажется, в правильном направлении. Конечно, артист не всегда остается на вершине славы, но мне повезло – у меня преданная аудитория, которая постоянно следит за моей карьерой и поддерживает мое творчество.

Почему этот юбилей Вы решили отметить в России? Впервые Вы посетили Россию в 1983-м – это была любовь с первого взгляда и навсегда? Ваши впечатления от первого визита? С годами Россия поменялась? Как Вам современная Россия? Ностальгируете ли Вы по старым временам?

С Россией меня связывает самая настоящая, искренняя любовь, начиная с 1983 года. С годами эти теплые отношения становятся только крепче. В 1983 году ваша страна была совершенно непонятной, неизведанной для жителей Европы. Россию наших дней совсем не узнать, страна сильно изменилась, и хочу сказать, что в хорошую сторону. Я совсем не скучаю по России 80-х годов.

У вас долгая история сотрудничества с российскими музыкантами – в частности, работали с Ансамблем песни и пляски имени Александрова. Вы знаете, конечно, о трагедии. Какие у вас воспоминания об этом коллективе?

Я до сих пор очень хорошо помню, как работал с Ансамблем песни и пляски имени Александрова. Впервые я познакомился с их творчеством во время московской репетиции: они записывали свои великолепные голоса для моего альбома SPACE OPERA. Я помню, что даже отправлял их руководителю письмо, в котором просил Ансамбль принять участие в моем концерте, посвященном 50-летию первого полета Юрия Гагарина, и они согласились присоединиться к нам в Кремле. Конечно, я знаю об авиакатастрофе, жертвами которой они стали. До сих пор тяжело в это поверить.

Насколько нам известно, в вашей теплой истории с Россией был и неприятный момент, связанный с одним из наших артистов. Легко ли Вы прощаете и оставляете негатив позади?

Да, у меня был конфликт с одним из ваших артистов. Но это не означает, что я больше не хочу сотрудничать с российскими музыкантами. У вас так много талантливых людей, и не только в музыке. Я легко прощаю, но за исключением тех случаев, когда у меня отнимают самое дорогое – мою музыку.

Готовите ли новые проекты с коллегами из России?

На данный момент я отправился в юбилейный тур, но в перерывах работаю над многими проектами, включая сотрудничество с российскими музыкантами. Однако на реализацию всего этого уйдет не менее года.

Как, на Ваш взгляд, отличается восприятие российского зрителя от французского, европейского или американского?

Вы знаете, каждый зритель по-своему уникален. Аудитория на севере моей маленькой страны сильно отличается от аудитории юга Франции, поэтому сложно говорить обо всей России. Но то, что артист получает во время концерта – это непередаваемые впечатления. Я рад, что российская публика чувствительна к моей музыке, и я думаю, что мой успех во многом связан с этим.

Традиционный вопрос о творческих планах. Ждать ли нам новых альбомов – если да, то как скоро? Чего бы Вы пожелали поклонникам вашего творчества?

Да, мы планируем выпустить двойной альбом Live после юбилейного тура, примерно в сентябре 2019 года. На пластинке будут представлены четыре новые песни. Я надеюсь, что мои поклонники полюбят альбом так же сильно, как и я.



