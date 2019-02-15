Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона

17 февраля в Колонном зале Дома Союзов состоится праздничный гала-концерт лауреатов Международного фестиваля национальной патриотической песни "Красная гвоздика. XXI век". Не оставлять этот конкурс без внимания было последней просьбой Иосифа Кобзона.



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