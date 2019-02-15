Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
В разные года победителями "Красной гвоздики" становились Бисер Киров, Марыля Родович, Заур Тутов, Тамара Гвердцители, Жанна Рождественская и другие известные певцы. В этот раз на сцену выйдут артисты из Камеруна, Вьетнама, Донецка, Болгарии, Сербии. В программе участвуют и звезды – Лев Лещенко, Зара, Ренат Ибрагимов, Владимир Березин, Вячеслав Добрынин, Игорь Саруханов. Для каждого из них патриотизм – не пустой звук.
Зрителей ждет немало сюрпризов. Например, Екатерина Агапова в сопровождении хора радио "Орфей" исполнит песню композитора Александра Клевицкого на стихи Елены Ямпольской "Просыпается страна". А лауреат международного конкурса Александр Шалунов впервые исполнит песню Андрея Батурина на стихи Татьяны Незвецкой "Осенний листопад" в сопровождении образцово-показательного оркестра Росгвардии.
Председатель Евразийского союза композиторов и организатор концерта "Красная гвоздика" Андрей Батурин отмечает: "Сегодня нашему искусству особенно необходимы яркие, талантливые, небезразличные, думающие люди. Ими обязательно должны стать настоящие профессионалы, способные сформировать современную музыкальную культуру сильной России XXI века".
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