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Культура

Монеточка написала песню к фильму ужасов

Монеточка. Фото: wikipedia.org/Okras
Монеточка написала песню "Не хочу ничего знать", которая стала саундтреком к российскому фильму ужасов "Проигранное место". Премьера картины Надежды Михалковой состоялась 1 ноября. 
прочитано 697 раз

Героями фильма являются старшеклассники, в жизни которых происходят ужасные события. Подростки рассказывают друг другу страшилку о проигранном месте в кинотеатре. Каждый, кто садится туда, умирает.

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Сначала никто не верит в эту историю, но вскоре в городе один за другим начинают гибнуть учащиеся. Школьники решают провести собственное расследование и узнать, как связаны эти смерти с жутким местом в зале.

Одну из главных ролей в фильме исполнила старшая сестра режиссера Анна Михалкова. Она сыграла мать одного из учеников.

Ранее Монеточка выпустила с Noize MC песню "Чайлдфри", которая сразу привлекла внимание правоохранителей. Адвокат Сергей Афанасьев отметил, что слова из этой композиции могут спровоцировать детей на самоубийство.

В сентябре этого года молодая исполнительница приняла участие в шоу "Поле чудес" и даже вышла в финал. Однако ей не удалось стать героиней суперигры. В качестве утешительного приза Леонид Якубович вручил Монеточке мультиварку. 

Автор: Полина Крылова2 ноября 2018, 13:58

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