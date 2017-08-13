Коллеги о последних днях актера Виктора Смирнова

Близкие и друзья, которые имели честь работать с актером Виктором Смирновым, рассказали о последних днях его жизни. Артист до последнего боролся со страшным заболеванием и продолжал выступать, несмотря на плохое самочувствие.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин оказался одним из тех, кто долгие годы работал со Смирновым. По его словам, смерть артиста – настоящая потеря для искусства.

"Это огромный удар по театру, по Александринке. Это не просто хороший актер, это выдающийся артист Александринского театра, выдающийся. Его индивидуальность была настолько разной, глубокой и мощной", – цитирует его телеканал "Звезда". Фокин добавил, Смирнов чувствовал себя уверенно в разных ролях и жанрах.

По словам художественного руководителя театра, артист долгое время боролся с со страшным заболеванием, но не переставал выходить на сцену. "Он был болен, но преодолевал серьезную болезнь, не просто преодолевал, но и очень ярко играл. Работал до самого последнего момента", – рассказал он.

Заслуги Смирнова отметили и в пресс-службе театра. "Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены", – сообщили в учреждении.

Прощание со Смирновым состоится 14 августа в Александринском театре в 11:00 мск. Артист будет похоронен на Серафимовском кладбище. "Отпевание в Храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в 13:00 мск, церемония захоронения в 14:00 мск". – добавили в пресс-службе театра.

Как писали Dni.Ru, Смирнов скончался 12 августа. Зрителю он известен в основном по ролям в культовых сериалах. Так, он снялся в лентах "Мастер и Маргарита", "Бандитский Петербург", "Ликвидация", и других.