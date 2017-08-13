Коллеги о последних днях актера Виктора Смирнова

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Воскресенье 13 августа
Лента новостей
17:56
Ребенок до смерти нанюхался дезодоранта в столице
17:47
Пьяный пенсионер проехался по встречке на МКАД (видео)
17:32
В Москве мужчина упал с высоты 13-го этажа
16:22
Под Москвой на детской площадке девочке выстрелили в голову
15:57
Кличко: Часть меня умерла
15:56
На юге Москвы загорелся автобус
15:39
В Люберцах прогремел мощный взгрыв
15:03
Галкин играет в баскетбол шпицем вместо мяча
14:43
В Петербурге теплоход протаранил набережную
14:30
Лучшие роли актера Андрея Федорцова
14:07
Трамп оскандалился после трагедии в Шарлотсвилле
13:40
Пьеха пожаловался на синдром изгоя
13:15
В центре Москвы загорелся ресторан
13:11
Тину Канделаки заподозрили в беременности
12:52
Панин прекратил вражду с бывшей женой
12:30
В Петербурге водитель маршрутки насмерть сбил француженку
12:21
Джигурда поглумился над уволенной командой Малахова
12:03
На северо-западе Москвы случилось массовое ДТП (видео)
11:54
На Байкале погиб британский турист
11:49
Шарапова снялась с турнира из-за трамвы
11:35
На севере Москвы воры вынесли из квартиры 26 млн
11:30
Панин заткнул рот дочери
11:10
Курс биткоина обновил исторический максимум
11:05
В Ингушетии неизвестные расстреляли полицейского
10:54
Смертельно больная россиянка застряла в Турции
10:17
Особенная дочь Зейналовой восхитила талантами
09:56
Артист-неудачник жестоко расправлялся с детьми
17:55
Четыре человека погибли в ДТП под Москвой
17:44
В столице спасатели вытащили из пруда пьяного мужчину
17:29
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж за молодого актера
17:02
Пранкеры полгода водили за нос наивного Саакашвили
16:51
Володин вселил надежду в саратовских дольщиков
16:47
Команде "Пусть говорят" подписали приговор
16:26
Обессиленный Билан скрывает пугающий внешний вид
16:01
Москвичи перевернули авто пенсионерки после ДТП (видео)
15:36
Умерла звезда "Бандитского Петербурга"
15:19
На МКАД мотоцикл столкнулся с легковушкой
15:09
Слезное прощание с Малаховым попало на видео
14:54
Обманутые дольщики благодарят Володина за решение их проблем
14:49
45-летний диджей Грув стал отцом
14:34
Володин призвал к диалогу застройщиков с обманутыми дольщиками
14:31
Под Петербургом 9-летний мальчик героически спас мать
14:05
Волочкова ужаснула дырявым купальником
13:32
Шутники вывели из себя грозного Саакашвили
13:16
Как вернуть деньги за путевку в опасную Турцию
12:45
Кожевникова обсудила с Ургантом четвертую беременность
12:16
Знойная поклонница покорила Киркорова откровенным танцем
11:46
Звезда "Дома-2" вышла замуж
11:30
В Москве молодой человек набросился с ножом на дядю и бабушку
11:17
Семья из России погибла на Шри-Ланке
11:11
В Москве резко выросло число пассажиров ночных маршрутов
11:01
Как своевольная дочь довела Муслима Магомаева
10:41
Бузову обругали за позорное исполнение хита Пугачевой
10:18
У невесты Овсиенко нашли другого мужчину
10:10
Садальский о скандале с Малаховым: Вот так предают друзей
22:09
Малахов держит Первый канал в напряжении
21:59
С особенной дочкой Данко случится чудо
21:57
Российский телеведущий в эфире сделал предложение возлюбленной
21:49
Под Москвой депутат на внедорожнике сбил байкера
21:40
Состоятельные люди склонны к мазохизму
21:11
Молодая жена об интиме с Иваном Краско
21:10
Семь главных причин развития рака
21:05
"ЕР" создаст школьникам комфортные условия
20:54
Самые необычные города мира
20:40
В мире обеспокоены опасностью спиннеров
20:27
Трамп втихаря общается с Ким Чен Ыном
20:19
46-летняя Кудрявцева поразила шикарной фигурой
20:15
Ученые раскрыли гнусные женские привычки в постели
20:01
Медведев: Демпинг на рынке жилья недопустим
19:43
Дана Борисова возвращается на телевидение
19:41
Шарапова объяснила лютую ненависть Серены Уильямс
19:09
В Москве появился шедевр спортивной архитектуры
19:08
Что скрывает Ольга Бузова
19:02
Гниющие тела двух пропавших мужчин нашли в Подмосковье
18:53
ЦБ объявил о резком скачке цен на продукты
18:45
Появились первые кадры "Пусть говорят" с новым ведущим
18:21
Учитель года получил 10 лет тюрьмы за секс-пати с мальчиками
18:13
Отец Жанны Фриске решился на крайние меры
17:43
Лавров получил неожиданную похвалу от дагестанца
17:23
В Москве из-за жары усилят патрулирование водоемов
17:05
Дочь Панина попрощалась с матерью
16:52
Золотые рыбки опускаются на дно и уходят в запой
16:30
Известный певец позвал Ротару замуж
16:28
Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"
16:27
40 кошек обглодали тело умершего пенсионера
16:04
Трампа заподозрили в готовности к ядерному удару по КНДР
16:01
Шепелева раскритиковали за новую программу
16:00
В Москве приготовят мороженое из кваса
15:47
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
15:38
Известный медиум назвал предсказание Матроны Московской лживым
15:36
Москвичам разрешили жениться в зоопарке
15:27
Любовница Тарасова проболталась о свадьбе
15:09
Ужас и надежда в пророчествах Ванги
15:04
Петербургского батюшку обвинили в сутенерстве
14:57
В Москве юный шахматист умер при падении из окна
14:54
В полноте нашли спасение от старости и болезней
14:39
Полина Гагарина похудела на 23 килограмма
14:33
Курорты Антальи признали опасными для россиян
14:24
Оказывающая первую помощь эпилептикам собака покорила Сеть (видео)
14:20
Королева потрясла ляжками и трусами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отец Жанны Фриске решился на крайние меры
Садальский о скандале с Малаховым: Вот так предают друзей
Артист-неудачник жестоко расправлялся с детьми
Появились первые кадры "Пусть говорят" с новым ведущим
Джигурда поглумился над уволенной командой Малахова
Молодая жена об интиме с Иваном Краско
Культура

Коллеги о последних днях актера Виктора Смирнова

Виктор Смирнов. Кадр из "Солнечный ветер" (1982)
Близкие и друзья, которые имели честь работать с актером Виктором Смирновым, рассказали о последних днях его жизни. Артист до последнего боролся со страшным заболеванием и продолжал выступать, несмотря на плохое самочувствие.
прочитано 5686 раз

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин оказался одним из тех, кто долгие годы работал со Смирновым. По его словам, смерть артиста – настоящая потеря для искусства.

ПО ТЕМЕ

Умерла звезда "Бандитского Петербурга"

"Это огромный удар по театру, по Александринке. Это не просто хороший актер, это выдающийся артист Александринского театра, выдающийся. Его индивидуальность была настолько разной, глубокой и мощной", – цитирует его телеканал "Звезда". Фокин добавил, Смирнов чувствовал себя уверенно в разных ролях и жанрах.

По словам художественного руководителя театра, артист долгое время боролся с со страшным заболеванием, но не переставал выходить на сцену. "Он был болен, но преодолевал серьезную болезнь, не просто преодолевал, но и очень ярко играл. Работал до самого последнего момента", – рассказал он.

Заслуги Смирнова отметили и в пресс-службе театра. "Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены", – сообщили в учреждении.

Прощание со Смирновым состоится 14 августа в Александринском театре в 11:00 мск. Артист будет похоронен на Серафимовском кладбище. "Отпевание в Храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в 13:00 мск, церемония захоронения в 14:00 мск". – добавили в пресс-службе театра.

Как писали Dni.Ru, Смирнов скончался 12 августа. Зрителю он известен в основном по ролям в культовых сериалах. Так, он снялся в лентах "Мастер и Маргарита", "Бандитский Петербург", "Ликвидация", и других.

Автор: Евгений Мышко13 августа 2017, 10:37

комментарии

Политика

Трамп оскандалился после трагедии в Шарлотсвилле
Пранкеры полгода водили за нос наивного Саакашвили
Лавров получил неожиданную похвалу от дагестанца
Надоедливый Порошенко нашел способ усидеть на троне

Шоу-бизнес

Холостяку Абрамовичу сватают Бузову
Галкин играет в баскетбол шпицем вместо мяча
Пьеха пожаловался на синдром изгоя
Королева сверкнула грудью под хит жены Николаева (видео)

Проишествия

Смертельно больная россиянка застряла в Турции
Умерла звезда "Бандитского Петербурга"
Учитель года получил 10 лет тюрьмы за секс-пати с мальчиками
Теща Кержакова выжила после удара молотком по голове

Lifestyle

Здоровье звезды фильма "Любовь и голуби" резко ухудшилось
В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина
Коллеги о последних днях звезды "Бандитского Петербурга"
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Шоу-бизнес

Панин прекратил вражду с бывшей женой

Семья вместе посетила Донской монастрырь
Шоу-бизнес

Тину Канделаки заподозрили в беременности

Новая фотография заинтриговала подписчиков звезды
Шоу-бизнес

Пьеха пожаловался на синдром изгоя

Артист сам себя поздравил с днем рождения
Спорт

Кличко: Часть меня умерла

Спортсмен объяснил неожиданный уход с ринга

Гороскоп

У невесты Овсиенко нашли другого мужчину
С особенной дочкой Данко случится чудо
Совет на выходные
Криштиану Роналду добился успехов в футболе с помощью секса

Фоторепортажи

Лучшие роли актера Андрея Федорцова
Волочкова ужаснула дырявым купальником
Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"
Соблазнительное тело Андрея Малахова

Спорт

Кличко: Часть меня умерла
Шарапова объяснила лютую ненависть Серены Уильямс
Отсидевший за насилие Емельяненко рвется бить иностранцев
Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала (фото)

Регионы

Под Петербургом 9-летний мальчик героически спас мать
40 кошек обглодали тело умершего пенсионера
Раскопки в Крыму закончились сенсацией
19-летняя россиянка продает девственность за iPhone
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru