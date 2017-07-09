Путин выразил соболезнования семье Глазунова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной художника Ильи Глазунова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент направил глубокие соболезнования родным и близким Глазунова в связи с его кончиной", – заявил представитель Кремля. Он напомнил, что главу государства и прославленного живописца связывали давняя дружба, передает РИА Новости.
Напомним, о кончине Глазунова стало известно утром 9 июля. Причина смерти деятеля искусства остается неизвестна.
Криминальная история из СССР без прикрас
Актер снимется в клипе звезды "Дома-2"
Снимок был сделан в Эрмитаже
Торжество прошло через год после регистрации брака