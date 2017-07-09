Путин выразил соболезнования семье Глазунова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной художника Ильи Глазунова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент направил глубокие соболезнования родным и близким Глазунова в связи с его кончиной", – заявил представитель Кремля. Он напомнил, что главу государства и прославленного живописца связывали давняя дружба, передает РИА Новости.

Напомним, о кончине Глазунова стало известно утром 9 июля. Причина смерти деятеля искусства остается неизвестна.