"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Приключения сексуального спецагента принесли российскому кинопрокату за прошедший уикенд 99,2 миллиона рублей, сообщает интернет-ресурс Kinobusiness. Вторую строчку рейтинга заняла нашумевшая военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк".
За прошедшие выходные картина собрала 56,2 миллиона рублей. А с момента выхода фильма на экраны российский кинопрокат пополнился на 255,7 миллиона рублей.
Третью строчку рейтинга заняла третья часть картины "Планета обезьян". История ожесточенного противостояния животных и людей принесла за прошедший уикенд в кассу 45,3 миллиона рублей. А за две недели фантастическая лента собрала 631, 4 миллиона рублей.
На четвертой позиции топа оказалась анимационная лента "Стань легендой! Бигфут младший". Ее прокат в России собрал 39, 8 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает третья часть мега-популярной франшизы о миньонах "Гадкий Я". За этот уикенд анимационная лента заработала 35,3 миллиона рублей. В целом же, приключения длинноносого злодея и его забавных помощников принесли российскому прокату за пять недель 1,4 миллиарда рублей.
Брюссель добивается независимости, шантажируя Вашингтон сближением с Москвой
Поклонники не верят дочери известного певца
Коллеги ведущего знали о его уходе
Певица публично сняла накидку и оказалась полуголой