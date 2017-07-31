В России снимут голливудскую версию "Графа Монте-Кристо"
В голливудском проекте Cristo с бюджетом от 20 млн.долларов примут участие голливудские продюсеры, сценаристы, режиссеры и актеры с мировым именем. Cъемки планируются в Нью Йорке, Лондоне, Гонконге и Москве. Проект продюсируется по классической голливудской технологии, ключевым звеном которого являются presales (предпродажи).
Значительная часть фильма будет посвящена современным технологиям – защите информации, стартапам, искусственному интеллекту и, конечно, русским хакерам.
Ключевым конкурентным преимуществом проекта в России является его продюсирование с опорой на крупнейшее сообщество выпускников бизнес школы Сколково, представители которого являются продюсерами и инвесторами проекта.
Проект Cristo представили продюсер фильма Александр Изотов, сценарист фильма Алекс Литвак ("Хищники" с Эдрианом Броуди, "Три мушкетера" с Милой Йовович), голливудские продюсеры Jason Shuman ("Уцелевший" с Марком Уолбергом, "Опасный Бангкок" с Николасом Кейджем) и Наталья Дубровская ("На грани" с Гэриэлом Бирном и Настасьей Кински, "13 район – Ультиматум" от Люка Бессона).
Проект был презентован в рамках Publiс Talk "Россия – Голливуд: новый уровень!", прошедшего с абсолютным аншлагом в новом ресторане "На Мосфильмовской", рядом с легендарной киностудией.
В рамках мероприятия обсуждали темы связанные с взаимодействием российского кинематографа и Голливуда. По мнению американских гостей – актуальный путь для российских кинематографистов – это участие в создании голливудских фильмов, основанных на огромном количестве уникального российского материала и с участием российских актеров. Принципиально важным моментом является участие в проектах известных голливудских актеров и съемка на английском языке. Встречное предложение Александра Изотова о возможности интегрироваться в Голливуд и подрывать его изнутри было воспринято залом "на ура"!
Сценарист фильма Алекс Литвак специально приехал в Россию, чтобы лично погрузиться в российскую действительность, и провел более 20 встреч в Москве. Причем, он оказался в Москве впервые за 26 лет, после эмиграции в 1991 году.
"Все эти годы меня не покидала мысль о том, что Россия заслуживает гораздо большего, чем быть поставщиком злодеев на голливудский экран! И фильм "Кристо" я вижу в виде яркой и драматичной истории, которая будет понятна зрителям всего мира, но которая покажет Россию так, как ее видят и чувствуют люди, родившиеся здесь. Это будет первый голливудский фильм с русской душой! "– говорит Алекс Литвак.
Также, серьезным вопросом, вызвавшим большой резонанс в зале стала тема актерской карьеры в Голливуде для российских актеров. Не секрет, что считанные единицы из российских актеров эпизодически снимаются в голливудских кинопроектах, и ни одному из них пока не удалось стать звездой в Голливуде.
Основных проблем, которые мешают этому, как выяснилось две:
языковой барьер. Очень немногие российские актеры свободно говорят на английском, а это принципиально важный момент.
поиск профессиональных людей, на которых можно опираться в карьере – агентов, менеджеров, кастинг директоров, пиарщиков и т.д.
В Голливуде невозможно сделать карьеру, если ваши интересы не будут представлять профессиональные люди. При этом, там огромное количество "нечистых на руку" людей, основная цель которых – зарабатывать на огромном количестве людей, приезжающих в Голливуд ради карьеры.
А найти реальных профессионалов, а тем более договориться с ними о сотрудничестве – это чрезвычайно непростая задача.
Для того чтобы значительно сократить потери времени и денег, в Москве создан уникальный проект "Хочу в Голливуд!", в рамках которого можно не только получить все необходимые консультации о грамотном построении международной актерской карьеры в формате "одного окна", а также рекомендации для личного знакомства и общения с реально действующими голливудскими профессионалами, но и пройти кинопробы и получить шанс сняться в голливудских кинопроектах со звездами первой величины.
Проект был представлен Александром Изотовым и Натальей Дубровской, которая уже более 20 лет успешно занимается кинобизнесом в Голливуде и имеет огромную базу контактов и опыт в поддержке и продвижении как кинопроектов, так и профессионалов киноиндустрии.
И уже в рамках проекта "Хочу в Голливуд!" на мероприятии прошли фото и кинопробы на роли в фильме "Оракул: Игра втемную", досъемки которого кинокомпания "Царь Pictures" запланировала на август 2017 года.
В мероприятии приняли участие известные российские продюсеры и режиссеры, звезды кино и театра: Борис Грачевский, Лариса Вербицкая, Сергей Астахов, Виктория Герасимова, Прохор Дубравин, Анна Горшкова, Влад Дёмин, Алина Ланина и многие другие.
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