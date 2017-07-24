Назван главный "победитель" в "Игре престолов"

Венгерский математик проанализировал позиции каждого персонажа в культовом сериале "Игра престолов" и вычислил потенциального "победителя". Удивительно, но им оказался вовсе не любимец зрителей.

"Думаю, я был не один, кого интересовало то, умрут ли мои любимые персонажи в текущем сезоне сериала, а кто доживет до начала следующего сезона. В мире Мартина социальный статус героев и число верных друзей имеют очень важное значение, и я проанализировал позиции каждого персонажа при помощи методов сетевого анализа и машинного обучения", – пояснил Милан Яносов из Центрального европейского университета в Будапеште



Математик проанализировал все сезоны легендарного сериала и составил своеобразную "социологическую карту" всех его персонажей. Узловыми точками этой сети стали те герои, связи и влияние которых наиболее обширны, сообщает портал Phys.org.

В целом, в систему ученого попали около четырехсот персонажей, которые так или иначе связаны друг с другом. После этого с помощью специальных вычислений Яносов попытался выявить шансы гибели героев седьмого сезона.

Расчеты показали, что первыми рискуют умереть королева Дейнерис Таргариен, глава ее армии, Серый Червь, малолетний Робин Эррин, Подрик Пейн, бывший оруженосец Тириона Ланнистера, а также Эдмур Талли, низложенный правитель Речных земель. А вот наибольшие шансы выжить оказались вовсе не у любимцев публики вроде Питера Бейлиша или Тириона Ланнистера, а у второстепенных персонажей.

Так, среди потенциальных "победителей" оказались Теон Грейджой, Джора Мормонт и Тормунд. Среди королей и королев, по мнению ученого, дольше всего проживет Церсея Ланнистер, правящая королева.