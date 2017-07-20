Авторы "Игры престолов" снимут новый сериал

Похоже, фанаты сериала "Игра престолов" недолго будут грустить после его окончания. Авторы нашумевшего многосерийного фильма Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс планируют снять новую ленту, которая также будет фэнтезийной.

Не успел стартовать предпоследний, седьмой сезон культового сериала "Игра престолов", как его создатели уже заявили о подготовке к съемкам новой ленты. Известно, что новый драматический фэнтези-сериал будет называться "Конфедерат".

Бениофф и Уайсс будут сценаристами и режиссерами ленты. В ней авторы представят альтернативную историю США, события которой приведут к Третьей американской гражданской войне, сообщает Deadline со ссылкой на представителей телеканала HBO.

По сюжету, современной Америки не существует, так как рабство не было отменено, а южным штатам удалось отделиться. Главные герои сериала – люди из совершенно разных социальных слоев: семьи, находящиеся в рабстве, работорговцы, политики, журналисты и многие другие.

Впрочем, выдуманный исторический сюжет – единственная фантастическая деталь картины. Авторы пообещали, что летающих драконов в ней зрители не увидят.

Представители телеканала HBO уже заявили, что лента обещает быть не менее захватывающей и успешной, чем "Игра престолов". Бениофф и Уайсс также подчеркнули, что работали над сценарием "Конфедерата" в течение многих лет и первоначально планировали снять художественный фильм. Однако по опыту успеха "Игры престолов" все же выбрали формат сериала.