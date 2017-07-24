В "Игре престолов" показали самый безумный секс в истории ТВ

Фанаты сериала "Игра престолов" были шокированы очередной серией седьмого сезона. Внимание, в материале содержится спойлер.

Шокирующие сексуальные сцены уже давно стали визитной карточкой "Игры престолов", однако в новой серии создатели превзошли сами себя. Эпизод близости между Миссандеей и Серым Червем уже назвали одним из самых безумных в истории американского телевидения, сообщает Esquire.

Серый Червь – командир армии Безупречных. Еще в детстве мальчиков, отобранных для этого войска, кастрируют. Поэтому по логике женщины его не должны интересовать. Однако Серый Червь постепенно сближается с красивой помощницей Дейенерис.

Во второй серии седьмого эпизода Серый Червь признается девушке, что она – его единственная слабость. После этого, вопреки законам природы, между воином и рабыней вспыхивает желание, и они занимаются любовью. Естественно, учитывая обстоятельства, влюбленные могут доставить друг другу удовольствие лишь оральным способом.

Напомним, в 17 июля в 04:00 мск стартовал новый, седьмой сезон культового фэнтези-сериала "Игра престолов". Первая серия картины вызвала небывалый ажиотаж у фанатов. Всего эпизод посмотрели 16 миллионов человек.

В нем неожиданно появился известный британский поп-исполнитель Эд Ширан, автор хита Shape of you. Музыкант сыграл безымянного солдата и даже исполнил часть новой песни.

В предпоследнем сезоне саги "Игра престолов" всего семь серий, продолжительность каждой из них – около 60 минут. 71 минуту будет длиться седьмой эпизод.