Актеры скорбят о Владимире Толоконникове

Многие актеры уже прокомментировали смерть артиста Владимира Толоконникова, исполнившего роль Шарикова в фильме "Собачье сердце". Они выразили соболезнования в связи с его смертью.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт выразил соболезнования родным и близким покойного, сообщает "Вечерняя Москва". Он отметил, что не был лично знаком с Владимиром Толоконниковым, однако он все равно очень сожалеет о подобной утрате. "Еще одним хорошим артистом стало меньше. К сожалению, это всех нас ждет. Но память о нем будет жить, потому что он блестяще сыграл уникальную роль с большим смыслом", – заявил актер.

О совместной работе со звездой "Собачьего сердца" рассказал его коллега Владимир Меньшов. Он отметил, что редко виделся с Владимиром Толоконниковым, но он встречался с ним в Алма-Ате. Артист добавил, что исполнитель роли Шарикова так и не смог перебраться в Москву.

"Может быть, не получилось, а может, был слишком предан родному городу. Вместе с семьей он там жил в довольно затрудненных обстоятельствах, получал небольшие деньги", – рассказал Меньшов. "Толоконников вполне хлебнул судьбы провинциального актера. А эта судьба, прямо скажем, тяжелая. Только по молодости она может казаться романтичной", – добавил он.

Дорогой наш "Шариков","Хоттабыч" - Владимир Алексеевич Толоконников - прощайте,МАЭСТРО!������



СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ и ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ...��������



R.I.P.������ — Протоколы 6-й палаты (@TatsuAndrey) 16 июля 2017 г.

В то же время актеры театра им. Лермонтова, в котором выступал Толоконников, рассказали, что "ему были чужды пафос, чванство, самоуспокоенность". Также, по их мнению, у артиста была отличительная "сердечная избыточность". "Он тепло общался с коллегами, был примером для молодежи. И невозможно припомнить, чтобы при всей своей бешеной загрузке (Толоконников интенсивно снимался в кино за пределами Казахстана) он хотя бы раз подвел родной театр, сорвал спектакль", – написали они в группе театра социальной сети Facebook.

Между тем народный артист России Борис Плотников заявил, что ощущение того, что в мире живет Владимир Плотников, давало ему силы, передает телеканал "Звезда". "Для нашего кино он сделал большущий вклад. Человек с таким детским восприятием жизни, открытым, максималист во всем. Чудесный человек и актер", – рассказал он.

Умер Владимир Толоконников. Тот самый Полиграф Полиграфович Шариков из "Собачье сердце". Актер одной роли. Но великой



Светлая память — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 16 июля 2017 г.

Заслуженная актриса Казахстана Жанна Куанышева, в свою очередь, рассказала, что она была знакома с Владимиром Толоконниковым более 30 лет. Она отметила, что исполнитель роли Шарикова был "скромнейшим" и "очень талантливым" человеком, который "не напрягался", попадая на съемки. "С ним никогда такого не было. Он приходил на площадку тихий, спокойный, собранный. Звездность к нему не прилипла", – цитирует ее агентство "Sputnik Казахстан".

Напомним, российский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников скончался на 75-м году жизни. Коллеги артиста по алма-атинскому театру им. Лермонтова рассказали, что в последнее время он "тяжело болел". "Но видеоролики, которые выкладывали в Сеть его сыновья, Иннокентий и Родион, внушали оптимизм и веру в то, что выкарабкается, выскочит из очередной хвори", – написали они в официальной группе театра. По предварительным данным, Толоконников скончался от остановки сердца.