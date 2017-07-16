Названа причина смерти звезды "Собачьего сердца"

В Сети появились подробности смерти актера Владимира Толоконникова, сыгравшего роль Шарикова в фильме "Собачье сердце". Как выяснилось, предполагаемая причина гибели – остановка сердца.

О последнем дне жизни артиста рассказала директор актерского агентства МАЯК Рита Ленских. "Владимир Алексеевич ушел вчера вечером, это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену. Вероятной причиной смерти названа остановка сердца", – цитирует ее "РБК".

Ранее сын артиста Иннокентий Толоконников сообщил похожую возможную причину смерти актера. "Пока, предположительно, он болел хроническим бронхитом. На фоне этих болезней сердце не выдержало", – цитирует его телеканал "РЕН ТВ".



Между тем Рита Ленских отметила, что никакой конкретной информации об организации похорон пока нет. "Сейчас ведутся работы по проведению всех надлежащих процедур и организации гражданской панихиды и похорон. Как только будет доступна более подробная информация, она будет опубликована", – рассказала она.

Тем временем народный артист России Роман Карцев вспомнил, что Владимир Толоконников был счастлив, когда ему позволили сыграть Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме "Собачье сердце". "Это будет его роль на всю жизнь. Лучшей роли не найдешь. Мы редко виделись, но он был таким улыбающимся. Это был очень хороший артист", – считает Карцев.

Также он добавил, что Толоконников был "очень скромным, простым", но при этом "очень способным" человеком. По мнению актера, он идеально сыграл Шарикова. "Такое ощущение, что он родился для этой роли. Все: и рост, и лицо. Я ахнул, когда его увидел и понял, что фильм будет. Такого человека найти очень трудно", – цитирует его телеканал"Звезда".

Напомним, российский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников скончался на 75-м году жизни. Коллеги артиста по алма-атинскому театру им. Лермонтова рассказали в социальной сети Facebook, что в последнее время он "тяжело болел". "Но видеоролики, которые выкладывали в Сеть его сыновья, Иннокентий и Родион, внушали оптимизм и веру в то, что выкарабкается, выскочит из очередной хвори", – написали они в официальной группе театра.