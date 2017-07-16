Скончалась звезда "Собачьего сердца"

Российский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников скончался на 75-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

"В это трудно поверить, но с нами больше нет любимого, дорогого, единственного Владимира Алексеевича Толоконникова", – сообщается в официальной группе Академического русского театра драмы им. Лермонтова в социальной сети Facebook. "Последние месяцы он тяжело болел, но видеоролики, которые выкладывали в Сеть его сыновья, Иннокентий и Родион, внушали оптимизм и веру в то, что выкарабкается, выскочит из очередной хвори", – рассказали коллеги артиста.

Смерть Владимира Толоконникова подтвердил его сын Иннокентий. По его словам, трагедия произошла вечером 15 июля 2017 года. Он отметил, что точные причины гибели артиста еще не установлены. "Пока, предположительно, он болел хроническим бронхитом. На фоне этих болезней сердце не выдержало", – цитирует его телеканал "РЕН ТВ".

Друг семьи Толоконникова, в свою очередь, заявил, что смерть актера стала для него неожиданной. "Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия", – цитирует его агентство "Интерфакс".

Тем временем режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко, в котором Владимир Толоконников исполнил роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова, также прокомментировал смерть артиста. В связи с трагедией он выразил соболезнования "знакомым, друзьям и самому себе", сообщает телеканал "Звезда". "Потому что он снялся в "Собачьем сердце" и фактически именно из-за него состоялся успех. Я обязан в какой-то степени Толоконникову своей жизнью", – рассказал режиссер.

Напомним, Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Помимо прочего, он исполнил главную роль в фильме "Хоттабыч". Также он известен современному зрителю по таким сериалам, как "Участок", "Виола Тараканова" и "Громовы. Дом надежды".