Лучшие современные фильмы о войне

Сегодня, 22 июня, в России вспоминают жертв Великой Отечественной войны. Dni.Ru решили вспомнить самые яркие и пронзительные военные фильмы последних лет.

Битва за Севастополь (2015)

Эта картина режиссера Сергея Мокрицкого – экранизация жизни легендарной женщины – снайпера Людмилы Павличенко. Сильная и мужественная девушка, которую блестяще сыграла Юлия Пересильд, сумела уничтожить 309 солдат и офицеров армии нацистов. Однако больше всего она боялась вовсе не врага, а того, что война может отнять у нее любимого....Отличная игра актеров и эффектные съемки в этой драме гармонично сочетаются с современными музыкальными хитами.

А зори здесь тихие (2015)

Фильм режиссера Рената Давлетьярова является ремейком одноименной ленты 1972 года, снятой по роману Бориса Васильева. Картина посвящена военному подвигу пяти девушек-солдат и их старшины. Помимо увлекательного сюжета, драма привлекает звездным составом актеров. В ремейке снялись Кристина Асмус, Екатерина Вилкова, Женя Малахова и Петр Федоров.

Рай (2016)

За эту нашумевшую военную драму Андрей Кончаловский получил премию "Серебряный лев" на 73-м Венецианском кинофестивале в номинации "лучший режиссер". Главная героиня картины – русская аристократка Ольга (Юлия Высоцкая) которая попадает в концентрационный лагерь. Там она встречает высокопоставленного немецкого офицера Хельмута и между ними завязываются весьма странные, болезненные отношения.

Брестская крепость (2010)

Фильм режиссера Александра Котта рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. Все происходившие там события были воссозданы с исторической точностью.

Белый тигр (2012)

По сюжету военно-фантастической картины Карена Шахназарова, Вторая мировая война подходит к концу. Силы советской армии уже на исходе и тут на полях сражений начинает появляться загадочный немецкий танк "Белый тигр" – огромный и неуязвимый. Советское командование решает для борьбы с этой техникой создать специальную модель Т-34-85.