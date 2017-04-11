Лекция Антона Долина о Дэвиде Линче

2017-й называют Годом Дэвида Линча. И все, конечно же, благодаря возвращению на экраны сериала "Твин Пикс". В честь предстоящей премьеры Dni.Ru предлагают вспомнить самые яркие моменты биографии легендарного актера и режиссера, а также разобрать часть лекции кинокритика Антона Долина.

Мало кто из поклонников знает, что в юности Линч и не думал о карьере в кинематографе. Молодой человек всерьез занимался живописью и скульптурой. В своем творчестве он ориентировался на необычную манеру письма абстракциониста Оскара Кокошки.

Именно желание увидеть воочию своего кумира привело молодого Дэвида в Австрию, где проживал легендарный художник. Как не раз потом признавался будущий создатель киношедевров, именно здесь, в чарующей Вене, он впервые заинтересовался мультипликацией.

Уже в 1966 году он шокировал публику своим первым анимационным проектом "Шесть блюющих мужчин". Вскоре 20-летний режиссер приобрел камеру и снял короткометражный фильм "Алфавит", в котором мастерски совместил мультипликацию и реальную съемку.

На конкурсе Американского института кино Линч получил главную премию за фильм "Бабушка", сценарий которого написал сам. Короткометражка длилась всего 35 минут, но поражала четко выстроенным и лаконичным сюжетом.

В полнометражном кино Линч дебютировал в возрасте 26 лет. Фильм "Голова-ластик" 1971 года по сей день считается классикой сюрреализма в кино. До него мало кому удавалось снять нечто подобное. По мнению критиков того времени, Дэвид словно запечатлел на камеру путешествие в глубины чужого сознания.

Как справедливо отметил в своей лекции Антон Долин, это был тот случай, когда молодому режиссеру удалось сделать первый фильм самобытным. "В этом фильме все было именно так, как он (Линч. – Прим. ред.) хотел", – говорит кинокритик.

Без преувеличения можно сказать, что в мировом кинематографе началась новая веха. Ведь в мир киноискусства пришел Дэвид Линч. Со своим "мрачным" видением мира, с любовью к карликам и "особенным" людям и, как ни странно, с неподражаемым чувством юмора.

Когда в прокат выходили его фильмы, Линч лично объезжал кинотеатры, где общался с механиками и операторами. Режиссер объяснял, как именно настраивать звук и цвет, и настаивал, чтобы все было выполнено в точности.

Да, у него было немало капризов. Но и кинокритики, и зрители многое ему прощали. Все помнят историю о том, как Линч "авансом" получил "Золотого льва". "Никто не видел фильм, но премию уже обещали", – отметил Антон Долин.

Позднее режиссер и сам подтвердил, что престижная награда была ему обещана лишь за то, что он представит новый фильм в Венеции. Такие "поблажки" были связаны с тем, что режиссер ничего не снимал целых пять лет. Все с нетерпением ждали очередного шедевра.

Профессионал, в своих проектах он выступает сразу в нескольких амплуа. Как правило, Линч сам работает над сценарием от и до, выступает в качестве режиссера, играет одну из главных ролей и тесно сотрудничает с композитором. Побьет ли "Твин Пикс" рекорды былой популярности? Узнаем уже 21 мая.