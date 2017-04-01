Дина Гарипова познакомилась с Хрюшей
О долгожданном событии певица рассказала в социальной сети Instagram. "Беседа получилась очень веселой! Спасибо за радушный прием Хрюше и Антону!" – гласит подпись к фотографии исполнительницы.
Подписчики Гариповой искренне порадовались за нее. "Очень милое фото!" – пишет один из них. "Красавица", – написал другой комментатор.
Напомним, вот уже на протяжении полугода ходят слухи о беременности Гариповой. Сплетники делают такое предположение, обращая внимание на наряды певицы: иногда она носит несколько свободную одежду, будто скрывая свое положение.
Как писали Dni.Ru, артистка уже комментировала слухи о беременности. По ее словам, поздравлять рано – звезда опровергла информацию об интересном положении.
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