Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн

Стартовая цена картины составляла 100 миллионов и в ходе торгов увеличилась более чем в четыре раза. Покупатель предложил за нее 400 миллионов, а конечная стоимость полотна составила 450 миллионов 312 тысяч 500 долларов.

Торги продолжались около получаса, передает EG.ru. Предыдущий рекорд был побит в мае 2015 года. Он принадлежал работе Пабло Пикассо "Алжирские женщины". Картину продали за 179,4 миллиона долларов.

Примечательно, что "Спаситель мира" – единственное полотно Леонардо да Винчи, которое когда-либо находилось в частной коллекции. Художник написал его около 1500 года. Картина была частью нескольких коллекций королевских семей Европы.

Leonardo da Vinci's masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb