Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке был побит рекорд по стоимости произведений искусства, когда-либо реализованных с торгов. Принадлежавшая бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" ушла с молотка за 450,3 миллиона долларов.

Стартовая цена картины составляла 100 миллионов и в ходе торгов увеличилась более чем в четыре раза. Покупатель предложил за нее 400 миллионов, а конечная стоимость полотна составила 450 миллионов 312 тысяч 500 долларов.

Торги продолжались около получаса, передает EG.ru. Предыдущий рекорд был побит в мае 2015 года. Он принадлежал работе Пабло Пикассо "Алжирские женщины". Картину продали за 179,4 миллиона долларов.

Примечательно, что "Спаситель мира" – единственное полотно Леонардо да Винчи, которое когда-либо находилось в частной коллекции. Художник написал его около 1500 года. Картина была частью нескольких коллекций королевских семей Европы.

Leonardo da Vinci's masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb — Christie's (@ChristiesInc) 16 ноября 2017 г.

Впервые ее выставили на аукцион Sotheby’s в 1958 году. Интересно, что тогда не было точно известно, кто является автором картины, и ее отнесли к школе да Винчи. Покупателю она обошлась всего в 45 фунтов стерлингов.

Проведенная шесть лет назад экспертиза все же установила, что "Спаситель мира" принадлежит кисти Леонардо да Винчи. До наших дней сохранились менее 20 работ великого мастера.