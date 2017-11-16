Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
Стартовая цена картины составляла 100 миллионов и в ходе торгов увеличилась более чем в четыре раза. Покупатель предложил за нее 400 миллионов, а конечная стоимость полотна составила 450 миллионов 312 тысяч 500 долларов.
Торги продолжались около получаса, передает EG.ru. Предыдущий рекорд был побит в мае 2015 года. Он принадлежал работе Пабло Пикассо "Алжирские женщины". Картину продали за 179,4 миллиона долларов.
Примечательно, что "Спаситель мира" – единственное полотно Леонардо да Винчи, которое когда-либо находилось в частной коллекции. Художник написал его около 1500 года. Картина была частью нескольких коллекций королевских семей Европы.
Leonardo da Vinci's masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb— Christie's (@ChristiesInc) 16 ноября 2017 г.
Впервые ее выставили на аукцион Sotheby’s в 1958 году. Интересно, что тогда не было точно известно, кто является автором картины, и ее отнесли к школе да Винчи. Покупателю она обошлась всего в 45 фунтов стерлингов.
Проведенная шесть лет назад экспертиза все же установила, что "Спаситель мира" принадлежит кисти Леонардо да Винчи. До наших дней сохранились менее 20 работ великого мастера.
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