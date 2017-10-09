Сухоруков рассказал о хулиганстве Нагиева в "Физруке"

На ТНТ стартует новый сезон популярного комедийного сериала "Физрук", в котором сыграет Виктор Сухоруков. Актер рассказал о работе в киноленте в паре с исполнителем главной роли Дмитрием Нагиевым.

По словам Сухорукова, работать в сериале ему было непросто, так как он привык сниматься в кино. Актер признался, что, в отличие от него, Дмитрий Нагиев чувствовал себя на съемочной площадке увереннее.

"В "Физруке" мы всегда были разные по производственной энергии. Нагиев – прекрасный партнер. Каким я его увидел? Дмитрий – конвейерный, неразговорчивый, самовлюбленный, высокомерный, горделивый, молчаливый. Мы с ним ни разу за все время работы даже чаю не попили. В перерыве болтали ни о чем. Уважал он меня? Показалось, что да. Побаивался? Тоже заметил. Чувствовал ли ко мне актерскую приязнь? Да", – откровенно заявил Сухоруков в интервью газете "Вечерняя Москва".

Актер считает, что Нагиеву с ним было комфортно работать. Сам же Сухоруков признался, что его несколько раздражало то, что он не может угнаться за темпом партнера. Он подчеркнул, что на съемках "Физрука" Нагиев позволял себе "хулиганить" – отходить от сценария. "Я понять этого не мог. Мы в разных весовых категориях. Он дорогой актер!" – заключил Сухоруков.

Премьера комедийного сериала "Физрук" состоялась в апреле 2014 года. В эфир вышли три сезона киноленты. Показ четвертого начнется 9 октября.

По сюжету главный герой Фома в исполнении Дмитрия Нагиева всю жизнь являлся помощником влиятельного человека с криминальным прошлым. Однако в какой-то момент он потерял работу и, чтобы исправить ситуацию, устроился работать учителем физкультуры в школу. Оказавшись в непривычной среде, Фома не только изменил свою жизнь, но и изменился сам.