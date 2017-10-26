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Культура

Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Через сутки после премьеры скандальной картины "Матильда" ее главная противница Наталья Поклонская сделала неожиданное заявление. По мнению депутата Госдумы, в этой борьбе она победила, хотя фильм Алексея Учителя и вышел в прокат.

Продолжение: Маликов посмеялся над Поклонской
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Выводы об итогах своего противостояния Поклонская озвучила в видеообращении, опубликованном на ее YouTube-канале. По словам депутата Госдумы, в истории с фильмом "Матильда" победителями оказались вовсе не режиссер Алексей Учитель и его команда, а "все верующие, как православные, так и мусульмане, в том числе те 100 тысяч человек, которые активно выразили свою позицию".

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Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

Поклонская подчеркнула, что в день премьеры "Матильды" 24 октября кинотеатры тщательно охранялись. "Кого же так боялись авторы и сторонники этого проекта?" – задалась вопросом она. "Боялись они самих себя и правды", – тут же ответила депутат. 

По словам парламентария, победа противников картины – "в четком осознании попыток навязать другую квазиисторию, исказить ее реальные события, поглумиться над религиозными чувствами и образами святых", передает РИА ФАН. "Победа в том, что им нужна охрана, чтобы продемонстрировать своими же руками созданный фейк", – добавила Поклонская. 

По мнению депутата, шедшие на премьеру "Матильды" зрители "стыдливо ускоряли шаги, отворачивали лица от людей". Поклонская уверена, что победила, потому что сторонники фильма во время интервью "выглядели как сильно нашкодившие школьники".

Напомним, 24 октября в Москве состоялась премьера скандального фильма "Матильда" о любовной связи царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской. Еще до выхода картины на экраны вокруг нее разгорелись настоящие страсти. Наталья Поклонская при поддержке православных активистов выступила против "Матильды", посчитав, что лента оскорбляет чувства верующих. 

Автор: Рудольф Великолепный26 октября 2017, 09:10
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Звезды посмотрели скандальный фильм "Матильда"

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