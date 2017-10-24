В Москве во время премьеры "Матильды" задержали семь человек

Столичные правоохранители пресекли несколько правонарушений во время премьеры скандального фильма "Матильда" у кинотеарта "Октябрь". Были задержаны семь человек.

Подозреваемые доставлены в больницу. Они будут привлечены к административной ответственности, передает агентство городских новостей "Москва".