Пухлый брутал с цветами расцеловал Поклонскую

Активисты одного из православных движений приехали в Госдуму и подарили депутату Наталье Поклонской огромные букеты белых роз. Таким образом общественники поздравили экс-прокурора Крыма с "победой" над скандальным фильмом Алексея Учителя "Матильда".

Члены организации исполнили песню для Поклонской, пожелали ей долголетия и подарили десять букетов по 101 белой розе в каждом.

Особую активность проявил стоящий рядом с депутатом мужчина в очках. Когда пение закончилось, он повернулся к Поклонской и поцеловал ее.



"Этот фильм будут сами и смотреть. Ни один человек, уважающий себя и свою историю, верующий человек, не пойдет на этот фильм", – сказал экс-прокурор Крыма о "Матильде". Все подаренные цветы Поклонская собирается отнести в храм Пресвятой Богородицы. При этом заявление о картине она планирует сделать уже в ближайшее время.





Премьера скандального фильма Алексея Учителя состоялась 24 октября в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Не обошлось без провокаций. Столичные правоохранители задержали семерых нарушителей общественного порядка. Все они будут привлечены к административной ответственности.





Оскандалившаяся еще до официальной премьеры картина Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях цесаревича Николая – будущего императора Николая II – и примы-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Образ наследника короны Российской империи воплотил на экране немецкий актер Ларс Айдингер, а роль танцовщицы исполнила польская актриса Михалина Ольшанска.

По мнению представителей ряда православных общественных организаций, фильм оскорбляет их религиозные чувства, поскольку последний российский император причислен к лику святых как страстотерпец, то есть человек, погибший насильственной смертью во имя христианских идеалов.





Активистов поддержала Наталья Поклонская. Она неоднократно направляла обращения в Генпрокуратуру с просьбой запретить картину в широком прокате.

Депутат заявила, что просмотр фильма – это "большой грех". Те, кто это сделают, будут причастны к нападкам на православную веру и нанесут оскорбление тем, кому она небезразлична, заявила экс-прокурор Крыма.

