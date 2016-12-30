Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Ледниковый период
Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька

Традиции провожать старый год в компании знаменитостей из телевизора уже более полувека
Lifestyle

Звездные экспресс-диеты перед Новым годом

Знаменитости предложили быстрый способ избавления от лишний килограммов
партнеры
Суббота 31 декабря
Лента новостей
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:22
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:38
Новые тренды феминизма
14:37
На кого стали чаще учиться россияне
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
13:46
Самые громкие аресты 2016 года
13:38
Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
13:17
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
11:02
Самые громкие свадьбы 2016 года
10:55
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:42
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
23:32
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:56
Тарасов празднует развод с Бузовой
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:13
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:58
Стали известны главные наследники Джорджа Майкла
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:07
Божена Рынска грубо обозвала россиян
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:22
Самые странные новогодние традиции
19:08
В России посмеялись над украинскими ракетами
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:52
Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве
15:55
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
15:50
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы
15:49
Украина хочет судить Россию за дружбу
15:44
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
15:28
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
15:18
Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов
15:14
Новогоднее суеверие Ирины Хакамады
14:59
Виторган обнародовал имя сына от Собчак
14:52
Путин ввел санкции против Северной Кореи
14:46
Обезумевший Обама придумал санкции против детей
14:44
Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
14:40
Директор о надорвавшем сердце Кинчеве
14:36
Необычный рецепт оливье на Новый год
14:28
Пострадавший от удара Алентовой обвинил ее в бегстве
14:27
Лохматая Гагарина предстала без макияжа
14:04
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
13:51
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев
13:48
Темнокожая звезда разочаровала Нагиева
13:42
Мигрант снял скальп с девушки в Подмосковье
13:40
Киркоров снял новогодний номер ценой жизни
13:29
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны
13:17
В ресторане в центре Москвы загорелся жир
13:14
Очередной позор несистемной оппозиции
13:11
Звезды встречают Новый год на пляжах
13:06
Захарова опровергла закрытие американской школы в Москве
13:00
Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией
12:49
В Госдуме предлагают вернуть колхозы
12:35
Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы
12:31
Тарасов опечален разводом с Бузовой
12:30
Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
12:19
Как высылали российских дипломатов
12:07
Новогодний конфуз Ларисы Долиной
12:02
Русофрения – болезнь 21 века
11:56
Приметы и обряды на Новый год
11:49
Следователи отвергли версию теракта при крушении Ту-154
11:45
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
11:31
Как Нетребко развлекается в Австрии
11:29
Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым
11:13
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна
11:05
Госдеп заметил быстрый ответ России на санкции

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Lifestyle

Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина

Константин Райкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Согласно некоторым данным, актер Константин Райкин был экстренно доставлен в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского. Впрочем, по другим данным, за помощью к медикам он обратился сам и о госпитализации речи пока не идет.
прочитано 12725 раз

О том, что российского актера Константина Райкина на скорой помощи срочно доставили в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщил телеканал "360". Других подробностей произошедшего, а также данных о состоянии здоровья художественного руководителя академического театра "Сатирикон" не приводилось.

ПО ТЕМЕ

Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы

Почему Райкин стал Человеком года

Райкин расколол театральных деятелей

Тем временем портал Life.ru опубликовал несколько иную информацию. По данным издания, актер сам обратился за помощью столичных медиков. Также подчеркивается, что речи о госпитализации пока не идет. Сообщается, что помощь потребовалась артисту после недавней операции, которую проводили в Тобольске.

Напомним, тогда Константин Райкин получил тяжелую травму из-за падения. "Все прозаично – я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо", – рассказывал сам артист. Все это происходило в Тобольске, куда он приехал для участия в региональной программе фестиваля "Золотая маска".

Отметим, после подобных травм пациентам, как правило, показан полный покой. Константин Райкин все равно собирался выйти на сцену и отыграть свою роль в гипсе, однако обострившиеся боли не позволили ему этого сделать. Отменить пришлось все его спектакли в январе.

"Когда нужно бегать и прыгать… раньше времени не получится. Сейчас приходится на другие темпоритмы переключаться", – вынужден был признать артист. Он также добавил, что не сомневается в профессионализме врачей тобольской областной больницы №3, где проходила операция.

Автор: Геннадий Куприянов30 декабря 2016, 22:08

комментарии

Политика

Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)

Проишествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
Модель умерла после липосакции
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
За что любят новый год
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
Происшествия

В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Происшествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Общество

Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России стал участником шоу-программы "Международная пилорама"

Шоу-бизнес

Прозябающая в нищете поп-звезда родила в Бразилии

Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз

Гороскоп

Новогодний ритуал очищения жилья
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Фоторепортажи

Звезды встречают Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru