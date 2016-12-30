Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина

Согласно некоторым данным, актер Константин Райкин был экстренно доставлен в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского. Впрочем, по другим данным, за помощью к медикам он обратился сам и о госпитализации речи пока не идет.

О том, что российского актера Константина Райкина на скорой помощи срочно доставили в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщил телеканал "360". Других подробностей произошедшего, а также данных о состоянии здоровья художественного руководителя академического театра "Сатирикон" не приводилось.

Тем временем портал Life.ru опубликовал несколько иную информацию. По данным издания, актер сам обратился за помощью столичных медиков. Также подчеркивается, что речи о госпитализации пока не идет. Сообщается, что помощь потребовалась артисту после недавней операции, которую проводили в Тобольске.

Напомним, тогда Константин Райкин получил тяжелую травму из-за падения. "Все прозаично – я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо", – рассказывал сам артист. Все это происходило в Тобольске, куда он приехал для участия в региональной программе фестиваля "Золотая маска".

Отметим, после подобных травм пациентам, как правило, показан полный покой. Константин Райкин все равно собирался выйти на сцену и отыграть свою роль в гипсе, однако обострившиеся боли не позволили ему этого сделать. Отменить пришлось все его спектакли в январе.

"Когда нужно бегать и прыгать… раньше времени не получится. Сейчас приходится на другие темпоритмы переключаться", – вынужден был признать артист. Он также добавил, что не сомневается в профессионализме врачей тобольской областной больницы №3, где проходила операция.