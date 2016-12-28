Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы

Руководитель театра "Сатирикон" приехал в Тобольск, чтобы принять участие в региональной программе фестиваля "Золотая маска". В связи с полученной травмой ноги Константину Аркадьевичу пришлось отменить все ближайшие запланированные спектакли.

Как сообщает "Тобольск.ру", Райкину была сделана операция под местным наркозом в областной тобольской больнице №3. Оказалось, актер банально оступился на лестнице.

"Все прозаично – я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо".

В Тобольском драмтеатре Райкин даже отыграл один из спектаклей... в гипсе. Также он собирался выйти на сцену и вечером 28 декабря, но позднее из-за обострившихся болей сделал официальное заявление: все январские спектакли с его участием в январе придется отменить.

"Когда нужно бегать и прыгать… раньше времени не получится. Сейчас приходится на другие темпоритмы переключаться", – рассказал артист журналистам Тобольска. Действительно, после подобных травм пациентам, как правило, показан полный покой. Конечно, с темпераментом Константина Аркадьевича довольно сложно с этим смириться. Потому-то он и не сразу заявил об изменениях в своем расписании.

В интервью журналистам "Тобольск.ру" Константин Аркадьевич также отметил, что не сомневается в профессионализме местных медиков. Так, руководителя областной больницы №3 он назвал прекрасным специалистом. "По факту, Константин Райкин ходит, но с трудом, и сильно хромает. Создается впечатление, что он испытывает сильную боль, но сохраняет бодрость духа", – сообщает издание.