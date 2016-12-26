"Принцесса Лея" борется за жизнь в реанимации

Известная актриса Кэрри Фишер перенесла сердечный приступ на борту самолета, который совершал рейс "Лондон-Лос-Анджелес". В настоящее время ее состояние стабильное. Об этом сообщила мать Кэри, 84-летняя актриса Дебби Рейнольдс.

Дебби сделала запись на своей странице в Twitter. Что ж, эти новости хоть немного успокоили поклонников гениальной актрисы.

"Состояние Кэрри стабильное. Если что-то изменится, мы об этом сообщим. Ради всех ее поклонников и друзей. Я благодарю всех вас за ваши молитвы и добрые пожелания"

Исполнительнице роли Принцессы Леи стало плохо на борту самолета, летящего по маршруту "Лондон – Лос-Анджелес". Все произошло вечером 23 декабря. По словам очевидцев, самолет уже заходил на посадку. За 15 минут до посадки Кэрри перестала дышать. Один из пассажиров по счастливой случайности оказался медицинским работником и смог оказать актрисе первую помощь.



Фишер была доставлена в реанимацию медицинского центра Калифорнийского университета. На момент госпитализации актриса находилась без сознания, ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Впервые принцесса Лея из "Звездных войн" в исполнении Кэрри Фишер появилась на большом экране в 1977 году, но популярность персонажа и не думает сходить на нет. 60-летняя актриса уже давно сыграла десяток других не менее ярких ролей, но зрители ее по-прежнему помнят исключительно как Лею Органу.

На прошлой неделе The Hollywood Reporter опубликовал рейтинг самых популярных женских персонажей голливудских проектов. Героиня Кэрри Фишер заняла в нем второе место.