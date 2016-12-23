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Аврил Лавин поссорилась с Цукербергом из-за бывшего мужа

Аврил Лавин. Фото: GLOBAL LOOK press/El Universal
Певица раскритиковала неудачную шутку основателя Facebook Марка Цукерберга. Похоже, Аврил серьезно задела издевка в адрес экс-возлюбленного.
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Поводом для резкого высказывания Аврил послужило шуточное видео Цукерберга, посвященное домашнему помощнику-роботу Джарвису. Марк просит робота поставить ему какую-нибудь "хорошую" песню группы Nickelback, но тот решительно отказывает хозяину. "У этой группы нет хороших песен", – заявляет Джарвис.

Обращаясь к Цукербергу, Лавин обратила его внимание на то, что миллионы людей по всему миру пользуются его продукцией, но "не всех все устраивает". По мнению певицы, подобные шутки просто недопустимы.

"В любом случае, тебе можно иметь свое музыкальное мнение, однако твой выпад против Nickelback – это дурной вкус".

Напомним, солист "Nickelback" Чед Крюгер – бывший муж Лавин и вполне логично, что столь резкая шутка в адрес ее экс-возлюбленного задела певицу. Отношения звездной пары продлились чуть более трех лет, а брак и того меньше. В июле 2013 года состоялась их свадьба, а в сентябре 2015-го Аврил сообщила поклонникам, что развелась с Чедом.

Чед Крюгер. Фото: GLOBAL LOOK press/Jeffrey Geller

Автор: Андрей Петрунян23 декабря 2016, 14:27

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