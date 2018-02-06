Как отомстить МОК за наших спортсменов

Меня, как и всех вас, очень раздражает вся эта ситуация вокруг запрета на российскую символику на Олимпиаде, вокруг отстранения наших спортсменов и особенно наглое решение МОК плюнуть на постановление спортивного арбитражного суда в Лозанне и не приглашать на Игры даже тех, кого высшая спортивная инстанция оправдала. С другой стороны, можно найти и несколько позитивных моментов во всем этом.

Теперь хорошо видно, кто нам на международной арене друг, а кто не очень. Про то, как по-скотски освещали доклад Макларена и издевательства над российскими спортсменами британская государственная компания "Би-би-си" и немецкая государственная телекомпания ARD, сказано уже достаточно, и я не буду повторяться. Но есть и обратные примеры иностранцев, которым хочется сказать искренние и теплые слова благодарности.

Мы знаем, что российских спортсменов встречали в Сеуле корейцы с российскими флагами – просто для того, чтобы сделать нашим спортсменам приятно, и это особенно важно на фоне того, какая грязь льется на наших ребят из мировых СМИ. А еще корейская правящая партия "Тобуро" запустила движение болельщиков, которое намерено поддерживать российских спортсменов на Олимпийских играх. Руководитель корейской правящей партии заявила об этом еще в декабре, после сеульской встречи с Вячеславом Володиным. И вот сейчас, несмотря на то, что грязная кампания против российского спорта – это явный политический заказ США, южнокорейские политики сделали очень смелый жест и поддерживают российских спортсменов. Это очень смелый поступок, и его стоит запомнить.

Однако не все в мире такие хорошие. Есть люди и организации, которые могли бы встать на сторону российских спортсменов и как-то повлиять на МОК, но не захотели. Понятно, что мы, рядовые граждане России, никак не можем наказать МОК, Госдеп или ЦРУ. Но это и обязательно делать, чтобы слегка отомстить за наших спортсменов.

Я всегда утверждал, утверждаю и буду утверждать, что с нашими западными оппонентами не нужно играть по правилам русского мира. Это у нас есть честь, совесть, представление о порядочности или о репутации. У наших западных оппонентов вместо чести, совести, сердца и мозга только кошелек. Они кошельком думают, они кошельком чувствуют, они кошельком живут. Вот и бить нужно по кошельку. Мы, рядовые граждане России, не можем напрямую обанкротить МОК, этим пусть занимаются адвокаты наших спортсменов. Но мы можем причинить МОК материальный ущерб другого рода. Я предлагаю перенести на российскую почву западный способ политической борьбы – бойкот спонсоров тех организаций, которые ведут себя по-свински в отношении нашей страны и нашего народа. Удар по кошельку спонсоров – лучший способ наказать МОК.

К счастью, главный спонсор Международного олимпийского комитета – американская компания Coca-Cola. Причем Coca-Cola – это очень старый спонсор. Эта американская компания с удовольствием и гордостью спонсирует МОК еще с 1928 года.

Я считаю, что спонсировать МОК после того, что они сделали с российскими спортсменами, – это свинство. И лучший способ донести до МОК, что так нельзя делать – наказать рублем главного спонсора. Потому я предлагаю объявить бойкот продуктам компании Coca-Cola и всем ее брендам: Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Я запускаю хештег #БойкотCocaCola и призываю каждого из вас:

бойкотировать, то есть не покупать никаких продуктов под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite;

каждый день размещать у себя в соцсетях #БойкотCocaCola и рассказать друзьям, знакомым и родственникам о том, что каждый раз, когда они покупают Coca-Cola, Fanta или Sprite, они дают деньги спонсорам МОК и опосредованно финансируют Макларена, Томаса Баха и предателя Родченкова.

Такие компании, как Coca-Cola, спонсируют МОК, чтобы на их имидж переходила часть позитива, которые люди испытывают в связи с Олимпийскими играми и с деятельностью Олимпийского движения. Отлично, а теперь давайте сделаем так, чтобы переходил не только позитив, но и негатив. Чтобы те, кто поддерживают МОК и его русофобскую деятельность, заплатили деньгами и испорченным имиджем за то, что они спонсируют организацию, которая ведет себя в отношении России как последняя сволочь.

Даже если вы сами не пьете прохладительные напитки, разместите в своих соцсетях хештег #БойкотCocaCola, расскажите друзьям и знакомым о том, кого спонсирует Coca-Cola, и добавьте, что отдавать свои деньги спонсорам МОК после того, что он сделал с нашими спортсменами, – это просто неправильно и недостойно.

И тут не так важно, сколько в финансовом плане потеряет Coca-Cola от этого бойкота. Важно, что мы покажем свою принципиальную гражданскую позицию. Ни копейки историческому спонсору МОК! Пусть Родченков и Макларен пьют Coca-Cola.

Так что вливайтесь в бойкот! Ударим американцев и МОК по кошельку!