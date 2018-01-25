MINI Countryman D: уже кроссовер, но все еще мини

Да поймут меня все мужчины, читающие эту статью, и да простят меня все читающие эту статью дам... Машинка-то получилась очаровательно женская. Выразительный взгляд светодиодных фар в металлическом ободочке, аккуратный салон, компактность и дизайн. Вдобавок, моя многоуважаемая мама, которой я имел неосторожность продемонстрировать MINI Countryman D, сразу попросила дать прокатиться, чего не случалось ни разу за все мою историю тест-драйвов.

Немного сухих цифр и фактов, и мы продолжим.

MINI Countryman D Цена, руб 3 439 299 Цена в минимальной конфигурации, руб 1 843 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1995/150 Привод полный Разгон 0-100, сек 8,7 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5/7,9 Снаряженная масса, кг 1575 Длина/ширина/высота, мм 4299/1822/1557 Дорожный просвет, мм 149 Объем багажника, л 450

В общем, удовольствие для таких скоростных характеристик недешевое, но стоит ли того дизайн и марка? Во втором поколении MINI Countryman становится по восприятию все более игрушечным. Виной ли тому более “раскосые” фары, или распластанный по земле силуэт (по сравнению с предыдущей моделью), решать вам. Но ощущение массивности, по сравнению с базовой линейкой MINI One, пропадает. Потому Countryman и называется кроссовером, потому что словосочетание “внедорожник MINI” изначально несет в себе противоречие.

А вот сзади Countryman смотрится гораздо внушительнее. Возможно, за счет заднего бампера и небольшого, относительно всей задней части, окна.

От некоторых округлостей прямо таки захватывает дух, не правда ли? Как обычно MINI не только привлекателен снаружи, но и чертовски красив внутри. Хотя красота довольно необычная. С каждым новым тестом меня не покидает ощущение, что MINI проектировал человек с острым неприятием каких либо углов в принципе.

- “Мама, когда я буду взрослым, я стану архитектором и построю дом без углов!”

- “А почему без углов?”

- “Потому что стоять в них надоело!”

Ровный круг руля, круг дисплея, округлые зеркала. Сглаженные углы вокруг дефлекторов. Круглый спидометр. Очень необычная, но все же красива (и круглая!) приборная панель.

Логотип MINI представляет собой буквально шар с крылышками и напоминает гаррипоттеровский “снитч”. И если с шаром понятно, то давайте посмотрим как обстоят дела с крылышками.

Ну что, готовы? Внимание! На старт! Это моя любимая фотография прошедшей съемки. Все “миники” запускаются именно таким красным тумблером. Поехали!

Возможно, я ожидал чего-то сверхъестественного от буквы, добавленной в конце названия модели. Обычно, правда, это буква S, но я предположил, что и буква D тоже что-то означает. И означает это, что движок у нас дизельный. А с учетом наших суровых законодательных налоговых реалий, еще и задушенный.

150 сил оказалось немного даже для полуторатонной машины, и вся маневренность и резвость в поворотах увязли в скучном и долгом девятисекундном разгоне.

При всем при этом, автомобиль стал жестче по подвеске и за счет этого более управляемым. Что почти обидно при таких красивых дисках. Верните мне MINI S Countryman John Cooper Works!

Ну, вернемся к хорошему. Сидеть здесь очень удобно и комфортно. Несмотря на относительно небольшую высоту автомобиля, кресло поднимается довольно высоко, что вселяет в водителя уверенность в завтрашнем дне и в незыблемости полуторачасовой пробки на МКАДе в час пик.

Рукоятка переключения передач здесь расположена настолько высоко на заниженной консоли, что за нее хочется держаться двумя руками. Несмотря на четкую ассоциацию с ручной коробкой, здесь все же стоит автомат. Шайба управления бортовым компьютером и переключение режимов езды обошлись без изменений.

Салон подсвечен, но не сплошными линиями, как сейчас стало модно делать практически на всем, что имеет четыре колеса, а отдельными деталями и акцентами. Что ценно.

Наконец, озвучен автомобиль Hi-Fi акустикой Harman-Kardon, обычной для хороших комплектаций BMW и MINI. В отличие от вязкого Bose, например, "HK" отлично отображает верха, даря кристально чистую разборчивость, даже если у поющего явные проблемы с дикцией. Басы не так ярко выражены, и это проблема, потому что с упрощением эквалайзера до всего двух полос (верх и низ), прибавить низкие частоты без размытия мидбаса стало практически невозможно.

Но выглядит-то все равно красиво, согласитесь. Дисплей из-за светодиодного обрамления кажется просто огромным, и его отлично видно с заднего сиденья. Да что там заднее сиденье. Даже через открытую дверь багажника! Потому что гитара просто так в багажник не влезла, и пришлось откидывать среднюю секцию сидений. Но это тоже традиционно для семейства миникуперов.

Впрочем, задние пассажиры почти не жаловались, так как на машине я обычно езжу один. А если и не один, то сзади места – ну просто уйма. Посмотрите сами.

В общем, дизельная версия “миника” не радует скоростными характеристиками, но все равно продолжает очаровывать своим нестандартным округлым видом. Про удобство и продуманность каждой детали, присущие баварским инженерам, я вообще молчу. Так что хотите экономии – берите дизель. Хотите быстрого разгона и штрафов за превышение скорости? Берите бензин. Вот так!

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru