MINI Countryman D: уже кроссовер, но все еще мини

Все авторы

Самое читаемое

Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова
Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии
Волочкова показала киску в шпагате
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
партнеры
Четверг 25 января
Лента новостей
13:34
Звезда "Дома-2" располнела до неузнаваемости
13:27
Госдума поможет оборонке встать на новые рельсы
13:02
Колбасу в магазинах признали опасной
12:59
Под Москвой загорелось здание суда (видео)
12:56
Детям поставят барьер на пути к опасному контенту
12:53
Русские гастрономические сезоны пройдут в Монако
12:38
Это не повод убивать: полуголые россияне поддержали зарезанную студентом-некрофилом
12:13
В Москве избили и прокатили в багажнике известного певца
12:04
Артисты скорбят о Людмиле Сенчиной
11:47
Пять полюбившихся песен Людмилы Сенчиной
11:31
Убитый горем Кобзон врезал вертихвосткам за смерть Сенчиной
11:29
Россиян проверят на совместимость перед свадьбой
11:22
Как россияне будут выбирать президента
11:06
В тупике: Тарасов вернется к Бузовой
10:53
Чем запомнилась Людмила Сенчина
10:52
Ожирение приводит к бесплодию
10:32
В Петербурге умерла Людмила Сенчина
10:28
Любителя селфи сбил поезд (видео)
10:13
Оральный секс грозит раком
10:12
Венгрия выдвинула ультиматум Порошенко
10:10
На рынке "Садовод" произошел пожар (видео)
10:00
Что сделала со своим лицом актриса Татьяна Васильева
09:58
В Москве больной мужчина довел себя самолечением до комы
09:39
В московском метро произошел сбой
09:35
Установлена причина преждевременного старения
09:34
Норвежским лыжникам-астматикам разрешили допинг
09:24
Джигарханян в ужасе от вскрывшейся правды
09:08
На Камчатке случилось три землетрясения за час
09:02
Ученые решили вопрос с клонированием человека
09:00
В багажнике протаранившего остановку в Москве джипа нашли труп
08:53
Столичный банк лишился лицензии
08:49
На юго-востоке Москвы до смерти забили женщину
08:38
Шурыгина вмешалась в жуткую трагедию погибших студентов
08:38
Скончался вокалист группы The Fall
08:27
Судно с десятками россиян бесследно исчезло в море
08:22
В Подмосковье неизвестный украл икону и самовар
08:12
Исинбаева попросила Россию проглотить унижения от МОК
08:01
Умер известный футболист
22:03
Цымбалюк-Романовская погубила подругу
21:57
Порностудия опубликовала провокационное видео со съемок
21:48
Российских спортсменов толкают на предательство
21:45
В Москве влетевший в остановку джип убил человека
21:23
История любви студента-убийцы из Бауманки к своей жертве
21:15
Российскую актрису выдвинули на "Порно-Оскар"
20:45
Путин поощрил рабочего поцелуем
20:45
Цымбалюк-Романовская натравила на Джигарханяна мошенников
20:39
Бузова ответила на унижения в самолете
20:25
"Единая Россия" поможет оборонке перейти на гражданские рельсы
20:10
Безумные регионы: россиянке подарили участок на кладбище
19:58
"Единая Россия" разработает инструменты поддержки промышленности
19:47
Глава МОК объяснил плевок в россиян
19:25
Путин напомнил о духовных скрепах
19:22
Внедорожник сбил пешехода на западе Москвы и скрылся
19:10
Янукович пожаловался на угрозы Порошенко
19:04
У изуродованного друга Малахова отказали ноги
18:59
Саакашвили "застрелили" на берегу Черного моря
18:59
Насильник Шурыгиной сообщил о своем счастье
18:41
Любители старых вещей превращают свой дом в Чернобыль
18:33
13-летняя школьница испугала грабителя
18:21
На Собчак набросились за заигрывания с Трампом
18:00
Подростков сводит с ума убийство девушки студентом Бауманки
17:37
Фура снесла остановку с людьми в Ростове-на-Дону
17:24
Володин напомнил о важности традиционных ценностей
17:20
Пенсионерка 9 лет жила с трупами родных из-за нехватки денег на похороны
17:18
Запад в ужасе от подлого решения МОК по России
16:47
Кто займется дизайном станций Большого метрокольца
16:46
Порнозвезда согласилась трижды выйти замуж за 180 тысяч рублей
16:42
Волочкова поставила ультиматум любовнику-"нищеброду"
16:13
Доказана смертельная опасность лечения народными методами
16:08
Порошенко похвастался богатством после отдыха на Мальдивах
16:04
Участковые комиссии дойдут до каждой московской квартиры
16:02
Домогаров появится вместе с Шацкой на шоу
15:40
Германия поймала за руку плутоватого Порошенко
15:29
Оголившаяся в студии популярного шоу Беркова попала на видео
15:27
В Москве 18-летний приезжий украл награды ветеранов и убил кошку
15:05
Отплакавшая Максакова показала грудь и надела дерзкое мини
14:58
Создана нановакцина от всех видов гриппа
14:56
Покупки с выгодой: лучшие скидки недели в онлайн-магазинах
14:56
Янукович обвинил спикера Рады в массовых расстрелах
14:53
Для Малахова и Шнурова сделали эксклюзивные iPhone
14:49
Телеканал "360" раскрыл успехи 2017 года
14:45
Госдума усиливает контроль за долевым строительством
14:34
Унижение достигло предела: Поплавскую вывели притеснения России
14:32
В России разрешат продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018
14:25
В подмосковной квартире нашли две мумии
14:13
Звезда фильма "Изгой" умерла от редкой формы рака
14:12
Обмороженный дальнобойщик отправил фуру в кювет
14:03
Неузнаваемую Малышеву отправили в тюрьму
13:59
Женщина-врач разделась для привлечения пациентов (видео)
13:58
В Давосе объявили о начале войны с Россией
13:46
В Instagram ввели неожиданное новшество
13:41
Cамые живописные горнолыжные курорты мира
13:21
Ожирение оказалось заразным
13:21
После свидания с Малаховым Кабаева снялась в жаркой фотосессии
13:08
"Беспредел": Тарасова требует от россиян устроить провокацию на Олимпиаде
12:48
Спекулянты дорого заплатят за свой бизнес на ЧМ-2018
12:46
Рядом с МКС засекли гигантское НЛО
12:38
Внуку Пугачевой стало стыдно из-за пощечины Бузовой
12:34
Что россиянок больше всего бесит в мужчинах
12:30
Меланья Трамп бросила мужа из-за измен с порнозвездой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовскую застали с 60-летним бизнесменом
Бузову унизили отказом уступить ей место
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
Хворостовский чудовищно распух перед кончиной (фото)
Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом
Джигарханян: Виталина перла как танкетка
Блоги

MINI Countryman D: уже кроссовер, но все еще мини

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Да поймут меня все мужчины, читающие эту статью, и да простят меня все читающие эту статью дам... Машинка-то получилась очаровательно женская. Выразительный взгляд светодиодных фар в металлическом ободочке, аккуратный салон, компактность и дизайн. Вдобавок, моя многоуважаемая мама, которой я имел неосторожность продемонстрировать MINI Countryman D, сразу попросила дать прокатиться, чего не случалось ни разу за все мою историю тест-драйвов. 
прочитано 367 раз

Немного сухих цифр и фактов, и мы продолжим.

MINI Countryman D
Цена, руб 3 439 299
Цена в минимальной конфигурации, руб 1 843 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1995/150
Привод полный
Разгон 0-100, сек 8,7
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5/7,9
Снаряженная масса, кг 1575
Длина/ширина/высота, мм 4299/1822/1557
Дорожный просвет, мм 149
Объем багажника, л 450

В общем, удовольствие для таких скоростных характеристик недешевое, но стоит ли того дизайн и марка? Во втором поколении MINI Countryman становится по восприятию все более игрушечным. Виной ли тому более “раскосые” фары, или распластанный по земле силуэт (по сравнению с предыдущей моделью), решать вам. Но ощущение массивности, по сравнению с базовой линейкой MINI One, пропадает. Потому Countryman и называется кроссовером, потому что словосочетание “внедорожник MINI” изначально несет в себе противоречие.

Фото: Родион Газманов

А вот сзади Countryman смотрится гораздо внушительнее. Возможно, за счет заднего бампера и небольшого, относительно всей задней части, окна.

Фото: Родион Газманов

От некоторых округлостей прямо таки захватывает дух, не правда ли? Как обычно MINI не только привлекателен снаружи, но и чертовски красив внутри. Хотя красота довольно необычная. С каждым новым тестом меня не покидает ощущение, что MINI проектировал человек с острым неприятием каких либо углов в принципе.

-  “Мама, когда я буду взрослым, я стану архитектором и построю дом без углов!”

-  “А почему без углов?”

-  “Потому что стоять в них надоело!”

Фото: Родион Газманов

Ровный круг руля, круг дисплея, округлые зеркала. Сглаженные углы вокруг дефлекторов. Круглый спидометр. Очень необычная, но все же красива (и круглая!) приборная панель.

Фото: Родион Газманов

Логотип MINI представляет собой буквально шар с крылышками и напоминает гаррипоттеровский “снитч”. И если с шаром понятно, то давайте посмотрим как обстоят дела с крылышками.

Фото: Родион Газманов

Ну что, готовы? Внимание! На старт! Это моя любимая фотография прошедшей съемки. Все “миники” запускаются именно таким красным тумблером. Поехали!

Фото: Родион Газманов

Возможно, я ожидал чего-то сверхъестественного от буквы, добавленной в конце названия модели. Обычно, правда, это буква S, но я предположил, что и буква D тоже что-то означает. И означает это, что движок у нас дизельный. А с учетом наших суровых законодательных налоговых реалий, еще и задушенный.

Фото: Родион Газманов

150 сил оказалось немного даже для полуторатонной машины, и вся маневренность и резвость в поворотах увязли в скучном и долгом девятисекундном разгоне.

Фото: Родион Газманов

При всем при этом, автомобиль стал жестче по подвеске и за счет этого более управляемым. Что почти обидно при таких красивых дисках. Верните мне MINI S Countryman John Cooper Works!

Фото: Родион Газманов

Ну, вернемся к хорошему. Сидеть здесь очень удобно и комфортно. Несмотря на относительно небольшую высоту автомобиля, кресло поднимается довольно высоко, что вселяет в водителя уверенность в завтрашнем дне и в незыблемости полуторачасовой пробки на МКАДе в час пик.

Фото: Родион Газманов

Рукоятка переключения передач здесь расположена настолько высоко на заниженной консоли, что за нее хочется держаться двумя руками. Несмотря на четкую ассоциацию с ручной коробкой, здесь все же стоит автомат. Шайба управления бортовым компьютером и переключение режимов езды обошлись без изменений.

Фото: Родион Газманов

Салон подсвечен, но не сплошными линиями, как сейчас стало модно делать практически на всем, что имеет четыре колеса, а отдельными деталями и акцентами. Что ценно.

Фото: Родион Газманов

Наконец, озвучен автомобиль Hi-Fi акустикой Harman-Kardon, обычной для хороших комплектаций BMW и MINI. В отличие от вязкого Bose, например, "HK" отлично отображает верха, даря кристально чистую разборчивость, даже если у поющего явные проблемы с дикцией. Басы не так ярко выражены, и это проблема, потому что с упрощением эквалайзера до всего двух полос (верх и низ), прибавить низкие частоты без размытия мидбаса стало практически невозможно.

Фото: Родион Газманов

Но выглядит-то все равно красиво, согласитесь. Дисплей из-за светодиодного обрамления кажется просто огромным, и его отлично видно с заднего сиденья. Да что там заднее сиденье. Даже через открытую дверь багажника! Потому что гитара просто так в багажник не влезла, и пришлось откидывать среднюю секцию сидений. Но это тоже традиционно для семейства миникуперов.

Фото: Родион Газманов

Впрочем, задние пассажиры почти не жаловались, так как на машине я обычно езжу один. А если и не один, то сзади места – ну просто уйма. Посмотрите сами.

Фото: Родион Газманов

В общем, дизельная версия “миника” не радует скоростными характеристиками, но все равно продолжает очаровывать своим нестандартным округлым видом. Про удобство и продуманность каждой детали, присущие баварским инженерам, я вообще молчу. Так что хотите экономии – берите дизель. Хотите быстрого разгона и штрафов за превышение скорости? Берите бензин. Вот так!

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

25 января 2018, 11:30

комментарии

Политика

Янукович пожаловался на угрозы Порошенко
На Собчак набросились за заигрывания с Трампом
В Давосе объявили о начале войны с Россией
Украинцев выставили с заседания ПАСЕ

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" располнела до неузнаваемости
Летучая уходит с Первого канала из-за серьезной болезни
Шепелева поймали на лжи в день рождения
Людмилу Сенчину убил рак

Проишествия

В багажнике протаранившего остановку в Москве джипа нашли труп
Любителя селфи сбил поезд (видео)
Судно с десятками россиян бесследно исчезло в море
Россияне в шоке от интимных фото убитой студентом-некрофилом девушки

Lifestyle

Артисты скорбят о Людмиле Сенчиной
Страшная смерть Познера в самолете
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
Пять полюбившихся песен Людмилы Сенчиной
Шоу-бизнес

Домогаров появится вместе с Шацкой на шоу

Актер стал идейным вдохновителем грандиозного концерта
Шоу-бизнес

Насильник Шурыгиной сообщил о своем счастье

Отсидевший год в колонии Сергей Семенов восстановился в университете
Спорт

Исинбаева попросила Россию проглотить унижения от МОК

Спортсменка прокомментировала санкции в отношении россиян

Происшествия

Судно с десятками россиян бесследно исчезло в море

Самолет Бе-200 отправлен на поиски пропавшего корабля

Гороскоп

Цымбалюк-Романовская погубила подругу
У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник
Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января

Фоторепортажи

Чем запомнилась Людмила Сенчина
Российскую актрису выдвинули на "Порно-Оскар"
Красавице Климовой исполнилось 40 лет
Звезды попрощались с Шаинским в Москве

Спорт

Норвежским лыжникам-астматикам разрешили допинг
Исинбаева попросила Россию проглотить унижения от МОК
Российских спортсменов толкают на предательство
"Беспредел": Тарасова требует от россиян устроить провокацию на Олимпиаде

Регионы

Путин поощрил рабочего поцелуем
Безумные регионы: россиянке подарили участок на кладбище
13-летняя школьница испугала грабителя
Пенсионерка 9 лет жила с трупами родных из-за нехватки денег на похороны
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru