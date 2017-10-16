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Рубль направляется к годовым минимумам по доллару

Фото: GLOBAL LOOK press\Ohde/face to face
Александр Купцикевич

Александр Купцикевич блогер

 Финансовый аналитик FxPro.
Слабость данных по инфляции и чуть более низкие, чем ожидалось, показатели розничных продаж в США поддержали положительный настрой фондовых рынков, так как усилили сомнения в повышении ставок от ФРС в ближайшие месяцы. В результате американские индексы в пятницу обновляли свои исторические максимумы, азиатские площадки продолжают с утра своё многодневное ралли и переписывают многолетние максимумы: MSCI для азиатского региона на максимумах с 2007-го, Nikkei не видели на текущих уровнях с 1996 года.
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Общая годовая инфляция ускорилась с 1.9% до 2.2%. Стержневой показатель вопреки ожиданиям остался на 1.7% г/г, на минимумах за два года. Розничные продажи также оказались слабее ожиданий. Все вместе это формирует картину более медленного темпа роста потребительской активности, чем хочет видеть ФРС для активного повышения ставки.

Российский рубль во второй половине дня в пятницу направился в рост. Пара USD/RUB опустилась на 54 копейки до 57.16. Позитивный внешний фон на выходных также подкрепился сообщениями о возможных новых санкциях в отношении Ирана, что подстегнуло к росту котировки нефти. Кроме того, благоприятным для нефти стало сообщение о падении числа работающих буровых в США. Нынешнюю буровую активность уже сложней приписывать ураганам. Судя по всему, при текущих котировках нефти нефтяники не торопятся вкладываться в расширение добычи.

Сочетание позитива фондовых площадок и рывок нефти к росту формируют благоприятную обстановку для рубля в начале дня. Важная поддержка в паре 57.50 была пройдена решительным движение в пятницу вечером, и сегодня уже медведи могут нацелиться на преодоление отметки 57.00. В первой половине недели рубль, вероятно, будет тестировать минимумы сентября (56.78),взятие которых способно открыть путь к минимумам года.

Евро теряет позиции со второй половины прошлой недели на политических новостях из Европы, в Австрии лидер консерваторов победил на выборах  в выходные. И все это дополняет нервозную обстановку, сформированную шаткой коалицией Меркель в Германии и событиями в Испании вокруг Каталонии. Рост рубля и ослабление евро вызвали падение пары EUR/RUB на 66 копеек до 67.64 в пятницу. Сегодня это нисходящее движение имеет все шансы на продолжение.

16 октября 2017, 10:41

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