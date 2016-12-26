Детей нельзя гладить против шерсти

Подростки забаррикадировались в стенах школы, выгнали преподавателей и требовали смены руководства. Об этом инциденте, произошедшем в декабре в Москве, трубили многие федеральные СМИ.

Школа, о которой шла речь, специализированная. Дети, попадают туда по решению суда. Как я понимаю, это что-то наподобие ЦВИН (Центр временной изоляции несовершеннолетних). В таких заведениях дети оказываются не от хорошей жизни. Как правило, большинство подопечных из неблагополучных семей. Родители таких подростков злоупотребляют алкоголем, применяют насилие, не исполняют своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Подобные происшествия не редкость в интернатах, детских домах. Дети там конфликтуют друг с другом – покажи свою слабость и тебя съедят. Жизнь в подобных учреждениях – постоянная борьба за лидерство, борьба за выживание. Повзрослев, они начинают конфликтовать и со взрослыми, воспитателями, педагогами. Все дело в том, что взрослым они не доверяют. Они как ежики. Что хорошего они видели за свою недолгую жизнь? Ни ласки, ни понимания, ни доброго слова. Они привыкли защищаться, обороняться как могут, поэтому при малейшей опасности выпускают колючки. Что им еще остается? При том, что они были унижены в собственной семье, получали насмешки от сверстников, они не растеряли чувства собственного достоинства. Они не хотят, чтобы их лишали права на личное пространство, свободу действий и выбора. Но они были лишены всего этого, уже попав в эту спецшколу.





Дети, выросшие без родительского тепла и ласки, отличаются подвижной психикой. Они часто ведут себя странно, неуправляемо, порой вызывающе для окружающих. Перед ними просто не было примера, как правильно себя вести. У них просто нет этого знания. Большинство таких ребят воспитывала улица, и среда, в которой они росли, научила их отстаивать собственные интересы.

Официальная причина произошедшего в спецшколе – грубое поведение преподавателей, которые обзывали детей "зеками" и хотели насильно произвести досмотр их личных вещей. Возможно, причина именно в этом. Работа с детьми сама по себе сложная. С детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сложнее вдвойне. К таким детям нужен определенный подход. Им, безусловно, нужна твердая рука, но в то же время для детей важно, когда их понимают, когда к ним прислушиваются.





Подросткам обязательно нужен авторитет перед глазами. Тот человек, жизнь которого могла бы служить для них примером. Каждый из подростков, оказавшихся в спецшколе, судя по всему, нашел этот авторитет в человеке с криминальными наклонностями. И это мог быть родственник, старший товарищ. Кто угодно.

Этих детей нельзя просто изолировать – закрыть, чтобы они почувствовали, что такое ограничение свободы. Им нужно показать, что существуют в жизни другие идеалы, другие авторитеты. Детей вообще нельзя гладить против шерсти. Их нужно понимать и любить.

Воспитание – процесс сложный. Время сейчас тоже не самое простое. Нравственные ориентиры в обществе размыты. Понятия добра и зла – тоже. Это мы можем проследить на примерах хабаровских школьниц, которые расправлялись с бездомными животными, на примере псковских подростков, в гибели которых до сих пор разбираются следственные органы. Дети растеряли нравственные ориентиры, но это значит лишь то, что их растеряли и мы, взрослые…