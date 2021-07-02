В Уфе автомобиль такси провалился под землю

Сильный ливень в Уфе стал причиной серьезного инцидента, связанного с безопасностью эксплуатации транспортных средств. Сообщается, что из-за провала грунта под землю ушел автомобиль такси.
По данным телеканала "360", машину вытащили и эвакуировали. В результате случившегося никто не пострадал.
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