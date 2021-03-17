Под Новым Уренгоем прицеп оторвался от машины и врезался в грузовик

Под Новым Уренгоем произошла авария. По информации прессы, во время движения по проезжей части от автомобиля оторвался прицеп, который вылетел на встречную полосу.
В результате случившегося произошло столкновение с грузовым транспортным средством, сообщает телеканал "360". Известно, что никто не пострадал.
Популярные темы форума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Сила воли
На курорты со справкой
Какая разница сколько лет?