Вылетевшая на тротуар иномарка попала на видео

Утром 17 марта на тротуар возле остановки общественного транспорта на улице Стромынка на северо-востоке Москвы вылетела иномарка MINI Cooper. В результате ДТП пострадали трое человек. Избежать более серьезных последствий удалось благодаря тому, что автомобиль несколько замедлился после столкновения с автобусом.
Произошедшее попало на видео, передает Пятый канал. На записи видно, что водитель потерял управление, иномарку начало заносить и она могла буквально влететь в остановку, если бы не заела по касательной остановившийся для высадки пассажиров автобус.
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