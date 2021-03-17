В Москве легковушка врезалась в автобус

Утром 17 марта возле остановки общественного транспорта на улице Стромынка на востоке Москвы легковой автомобиль врезался в автобус, высаживающий пассажиров, передает Life.ru. Иномарка после аварии вылетела на тротуар. Сообщается о двух пострадавших.
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