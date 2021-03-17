В Москве машина сбила трех человек на переходе

Утром 17 марта легковой автомобиль сбил сразу трех человек на пешеходном переходе возле дома №15 по Коломенской улице на юге Москвы, передает сетевое издание "Москва 24". Данных о состоянии пострадавших пока не поступало. На месте работает дорожная полиция.
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