В центре Москвы грузовик сбил двух пешеходов

В центре российской столицы произошло ДТП. По данным прессы, грузовой автомобиль сбил двух человек, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
Один человек из числа пострадавших отказался от медицинской помощи. О состоянии другого гражданина информации на данный момент нет.
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