Ракетный комплекс С-400 попал в аварию под Москвой

Двигавшейся в составе колонны по Можайскому шоссе в Московской области ракетный комплекс С-400 угодил в аварию, передает Пятый канал. Идущие впереди автомобили резко затормозили, а сложная дорожная обстановка и слишком близкая дистанцию ситуацию усугубили. В результате установка столкнулась с микроавтобусом военной автоинспекции и двумя легковыми машинами.
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