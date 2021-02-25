Под Москвой грузовик врезался в автобус с пассажирами

На одном из перекрестков в Московской области грузовик Volvo выехал под запрещающий сигнал светофора и протаранил автобус, идущий по маршруту из Звенигорода в Голицыно, передает "Радио 1". Сообщается о трех пострадавших – двоих взрослых и одном подростке. Обстоятельства аварии выясняются.
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