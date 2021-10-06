Под Москвой ребенок погиб в ДТП

В Подмосковье произошла авария, жертвой которой стал ребенок. Уточняется, что на трассе столкнулись легковой автомобиль отечественного производства и микроавтобус.
Помимо погибшего есть пострадавшие — речь идет о четырех гражданах. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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