В Кирове пьяный водитель ВАЗа врезался в такси

В Кирове водитель ВАЗа протаранил машину такси. Управлявший отечественным авто мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным Life, в результате случившегося пострадали 4 человека. Выяснением обстоятельств ДТП занимаются специалисты.
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