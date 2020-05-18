Погибла на глазах у детей: в Петербурге автомобиль сбил женщину

В центре Санкт-Петербурга легковой автомобиль вылетел на тротуар, где находилась мать с двумя детьми. Авария произошла на Суворовском проспекте.
От полученных травм женщин скончалась на месте. Двое несовершеннолетних получили незначительные повреждения, сообщает Life.ru. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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