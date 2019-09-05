Есть пострадавшие: под Москвой грузовик протаранил маршрутку

На трассе Москва – Дмитров – Дубна произошла авария с участием маршрутки и грузовика. В результате случившегося пострадали трое пассажиров.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", грузовая автомашина наехала на маршрутное транспортное средство. Обстоятельства ДТП выясняются.
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