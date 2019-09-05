Porsche Cayenne Coupe начал жаркую войну за кошельки россиян

Почти 17 лет Porsche Cayenne выпускался по принципу совмещения облика культовой 911-ой модели Porsche c обычным кузовом внедорожника. Пока конкуренты пытались поднять продажи своих роскошных внедорожников, предлагая противоречивые, но, в конечном итоге, успешные варианты "купе", дизайн Porsche Cayenne оставался консервативен. Что, кстати, никак не сказывалось на успехе модели.

К 2013 году Porsche продавал около 100 тысяч Cayenne в год и стал самым прибыльным автомобилем компании, а в 2015 году обеспечил около половины общей прибыли Porsche. Но было очевидно, что рано или поздно Porsche выпустит свою версию купеобразного Cayenne. И этот момент настал в 2019 году.

Отличить Cayenne Coupe от стандартного Cayenne третьего поколения проще всего в профиль. В отличии от родоначальника класса BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe от штутгартского соседа-конкурента, похожих друг на друга тяжеловесной задней частью кузова, инженерам Porsche удалось сделать кормовую часть Cayenne Coupe достаточно спортивной, рождающей прямые ассоциации с настоящими купе марки. Cayenne Coupe выглядит более стремительно с покатой линией крыши, перепроектированными задними дверьми и новыми кузовными панелями, которые расширяют плечи автомобиля и придают ему мощи и брутальности.

В анфас отличить Cayenne Coupe от простого Cayenne сможет только очень продвинутый автолюбитель. Аналогично и с технической начинкой: двигатель и все комплектации перекочевали из материнской модели в полном объеме.

Интерьер Cayenne Coupe отличается от стандартной модели новыми спортивными сиденьями со стильными тканевыми вставками и панорамной стеклянной крышей уже в базовой комплектации. В качестве опции предлагается профилированная карбоновая крыша, снабженная по центру эффектной подштамповкой.

Несмотря на срезанную крышу, запаса места над головой сидящих сзади пассажиров вполне достаточно. В базовой версии задние сиденья отформованы как два раздельных, но поставить обычный "диван" на трех пассажиров можно совершенно бесплатно.

Российская премьера Porsche Cayenne Coupe для журналистов и примкнувших к ним блогеров прошла на Камчатке. "Праворульно-японский" Петропавловск-Камчатский был явно шокирован колонной новеньких Porsche с московскими немецкими номерами, которые специально пригнали на край света паромом.

В окружении фантастической красоты пейзажей Камчатки, Cayenne Coupe выглядит очень естественно и органично. Создается впечатление, что это стандартный Cayenne вторичен, а настоящий Porsche Cayenne – это именно Coupe. При этом автомобиль демонстрирует вполне достойные внедорожные качества, не уступая по проходимости японским джипам в дюнах вулканического песка. Не подвела и электронная начинка: там, где уже не работала сотовая связь, штатная навигация Porsche уверенно прокладывала маршрут.

Оценить скоростные и ходовые характеристики Porsche Cayenne Coupe в полной мере не удалось из-за особенностей дорожной сети Камчатки – там попросту негде разогнаться. Тем не менее, надо отметить, что заявленные производителем динамические характеристики в части скорости разгона до 100 км/ч полностью подтвердились. Сказать что-либо новое об управляемости и удобстве пилотирования Porsche практически невозможно, не зря многие принимают их за эталон.

Cayenne Coupe также оснащен двумя аэродинамическими спойлерами на задней двери, в том числе новым адаптивным спойлером, который при достижении скорости 90 км/ч выдвигается на 135 миллиметров и таким образом повышает прижимную силу на задней оси. Это не только смотрится впечатляюще, но и снижает расход топлива автомобиля.

Продажи нового Porsche Cayenne Coupe в России уже стартовали и можно смело прогнозировать успех этой версии. Цены: от 5 877 000 рублей за Cayenne Coupe и от 11 013 000 рублей за Cayenne Turbo Coupe, что всего лишь примерно на 400 000 рублей дороже аналогичных версий стандартного Cayenne. Но конкуренты тоже не дремлют: в начале 2020 года стартуют продажи обновленных BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Небольшой гандикап по времени у Porsche имеется, но схватка за кошельки обеспеченных россиян обещает быть жаркой!